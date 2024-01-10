日本今年破繭而出5大關鍵 謝金河：反而中國陷入覆轍

日本今年初發生規模7.6強震，又有羽田機場飛機對撞5死事故；財信傳媒董事長謝金河今天在臉書發表「日本悄悄走出新格局」一文，他表示，在這麼多災難衝擊下，日本股市仍迭創新高，這當中有幾個亮點值得注意。

他說，進入2024，全球股市紛紛出現漲多拉回走勢，但是在亞洲的日本及中國股市卻出現很值得關注的新變化。去年在亞洲漲幅最大的日本股市，9日繼續創下33990.28的新高紀錄，而中國深滬港股市繼續創新低，上証指數2878.41，這是大家難以理解的新低。

日本在年關前後災難頻傳，謝金河說，從規模7.6的石川大地震，令人回想2011年的地震，海嘯造成的重傷害。這噩運不只這一椿，接著羽田機場有兩架飛機對撞，造成5人死亡，這是日本不可思議的意外事件。而在政壇，安倍派議員在政治獻金回扣事件醜聞頻傳，岸田首相支持度一直創新低。

但是謝金河表示，在這麼多災難衝擊下，日本股市仍迭創新高，這當中有幾個亮點值得注意。日本的人口老化，人口連續14年減少，還有日本論資排輩的僵固職場文化，這都是框住日本發展的不利元素。但至少有5個新元素正推著日本往前走。

謝金河表示，一是過去日本陷入泡沫化調整，日本人債台高築，經過30年還債，如今企業及個人已無債一身輕。上一代陷入負資產，新一代已經沒有包袱，現在這個壓力輪到中國。

二是日本擺脫通縮，日本終於敢漲價。謝金河表示，過去幾年，全球通膨升溫，日本勞動力嚴重不足，日本不怕漲價，也順勢擺脫通縮的泥沼，現在這樣的壓力也在中國身上。

謝金河表示，三是一直很老化的日本悄悄年輕化，日本券商Monex統計，列入日經指數成份股的企業CEO，過去10年，平均年齡下降12歲，這個新陳代謝的力量正是推動日本再起最重要的元素。

第四，日本人對投資理財的興趣增加，謝金河表示，尤其是新創事業的投資，卡內基和平基金會統計，2013年日本投資新創880億日圓，到2022年上升至8770億日圓，日本新創生態向來不強，現在逐漸活絡。

謝金河說，五是日本職人精神受到全球肯定，這次日航機組人員臨危不亂，用極高的專業素養，帶領全機近400人逃離刼難，這是平時落實逃生訓練的成果。這次大谷翔平現象，也證實了日本職人精神在美國受肯定。

「這5大元素在2024是日本率先破繭而出的重要關鍵」，謝金河表示，反而是中國正悄悄陷入日本過去30年的覆轍。