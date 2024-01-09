搶攻高端的「探索型郵輪」 航港局邀國際業者開闢亞洲的跳島郵輪航程

郵輪新興市場，高端的「探索型郵輪」正夯。交通部航港局長葉協隆今日表示，我與日、韓、菲合作，已邀請日韓菲的觀光單位，以及公主郵輪、皇家加勒比郵輪等六家國際郵輪業者，於本月22日來台召開「亞洲跳島郵輪聯盟推介會」，希望促成國際郵輪業者開闢亞洲的跳島郵輪航程，為我帶來更多高端旅客。

葉協隆說，目前郵輪市場除了大型豪華郵輪外，國際郵輪市場出現新的旅遊方式，亦即可搭載五、六百人左右的2萬噸級「探索型郵輪」，在歐洲相當風行，因為這類型的郵輪噸位小，可以到大型郵輪到不了的離島觀光，欣賞私房美景和品嘗當地美食，而且此類郵輪走的都是高端遊程。

他指出，因為看到郵輪新的市場和發展機會，去年和南韓、菲律賓討論後，三方共同簽署「郵輪聯盟LOI」，一起號召區域內夥伴響應加入，今年除了台韓菲，日本也同意加入，所以這次除了四國的觀光旅遊單位外，還邀請包括公主郵輪、皇家加勒比郵輪、荷美郵輪、三井客船、名勝世界郵輪、星凝郵輪等六家國際郵輪業者，於本月22日共同來台出席「亞洲跳島郵輪聯盟推介會」。

葉協隆指出，推介會上將向郵輪業者介紹台灣、南韓、菲律賓等國家的港埠條件、政策規劃、獎勵措施，以及各國島嶼的特色、亮點行程，並邀業者實地踩線，以及進行資訊交流，希望郵輪業者可安排串聯亞洲島嶼的航線。

葉協隆表示，澎湖、金門、馬祖等地方政府對此表示相當歡迎，也願配合，為吸引「探索型郵輪」來台，航港局已研擬停靠我島嶼港口的郵輪享有優惠的港埠服務費，觀光署也會有一些補貼措施。目前三個離島僅澎湖可直接停靠碼頭，金門、馬祖則須以接駁船的方式接旅客上岸旅遊。

至於亞洲跳島航線何時可以開航？葉協隆說，一般郵輪業者安排航程都是在一年前排定，這次開完推介會後，希望業者可以盡快規劃航線，預期最快要到明年才會成行。