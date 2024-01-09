鋼市向上 三大單軋廠中鴻、燁輝、盛餘12月營收大躍進

鋼市向上，三大單軋廠中鴻（2014）、燁輝（2023）、盛餘（2029）2023年12月營收大躍進，比前年同期大增9%至52%；隨著鋼價走揚，今年起各月表現有望「月來月來」，鋼市注入強心針。

法人指出，歐美鋼價明顯上漲，亞洲華人圈在過完農曆春節後，市況有機會持續正向發展，榮景看到第2季。

盛餘鋼鐵昨天公告，去年12月合併營收12.2億元，與2022年同期的8億元相比，大幅增加4.2億元，年成長高達52%，是三大單軋廠中增幅最大。

盛餘表示，去年12月鋼鐵銷售量較前年同期增加，直接帶動營收成長。另盛餘去年全年累計營收123億元，與2022年全年進帳127億元相比，年減3%。

中鴻去年12月營業收入淨額31.2億元，與2022年12月的24.4億元相比，大增27%。中鴻2023年全年合併營收377億元、年減15%。

燁輝2023年12月合併營收59.2億元，與上年同期54.1億元相比增加約5億元，年增9%。去年累計合併營收734億元，年減12%。

上市鋼廠主管說，盛餘、中鴻、燁輝去年12月合併營收大有斬獲，主要受惠短期鋼價起漲，下游需求提貨量增加，直接反應在單月營業收入正向成長。

但是若仔細觀察，三大單軋廠全年合併營收與前個年度相比，還是處於衰退情況，未來仍需要醞釀堆疊各項利多，才能從低潮期徹底翻轉，走向復甦大路。