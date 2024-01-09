台驊控股12月合併營收13.4億元 年增率9.16%

台驊控股（2636）12月合併營收13.4億元，年增率9.16%；集團累計全年營收合併營收達146.23億元，年減48.18%。

其中，12月海運營收達6.58億元，月增0.25%，主要受到紅海海域受到胡塞叛軍襲擊商船事件影響，導致蘇伊士運河航線幾近全數停擺，大型航商全面改繞行好望角航線，由於全球約12%貿易量需仰靠行經蘇伊士運河運輸，其中包含全球約30%貨櫃船及10%油輪運力，突發性事件已使低迷許久的運價快速上升，貨增價漲趨勢已於12月下旬營收開始反應，如紅海危機持續，預期未來運價攀升走勢將欲小不易。

空運12月營收達新台幣3.67億元，月增22.32%，主要受惠歐美購物節前拉貨需求攀升，加上高附加價值電子產品受到紅海危機影響出現轉單效應，電商貨量與運價皆較上月增長，整體空運對於明年電商需求仍然樂觀看待，同時受惠電動車全球競爭白熱化，未來將積極切入車用電子零組件市場，添升空運營運動能。

受到紅海海域風險升高影響，1月起四大航線運價已大幅反彈，由於繞行好望角將增加航期約10至14天不等，進而影響空櫃往返時間，如紅海海域危機持續且時間拉長，預計1月下旬起將可能發生缺櫃現象，預料運價雖不會如前兩周大幅跳升，但仍將緩漲至農曆年前，同時有望小幅縮減短線市場過剩運力，而外溢效應則將蔓延至空運及鐵路運輸業務；台驊投控集團均衡發展海、空、陸、鐵事業群，憑藉各事業單位積極與供應商維繫良好關係，在疫情期間已展現優異營運模式，提供客戶穩定艙位及多元優質的服務，本次紅海危機帶來航運市場的波動，台驊集團將持續透過集團多式聯運服務，因應未來市場的快速變化，並運用「貨運追蹤系統」讓客戶更有效率掌握整體物流作業流程，提供客戶最優質、便利及快速的服務。