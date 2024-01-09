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衛星變飛彈…「誤判將造成嚴重國安危機」 侯友宜籲國安單位公布真相

國防部選前發國家級警報「衛星當Missile」 媒體人質疑：10天前怎沒發？

不是越南啦！國家級警報「已飛越南部上空」 民眾傻眼：想說關我何事？

國防部誤將衛星當飛彈發出國家級警報 蔡總統回應此事了

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
蔡總統說，因為中國的衛星發射路徑飛越台灣南部上空，雖然高度在大氣層外，但是為了提醒大家最新的狀況，讓安全的風險降低，所以，國防部發布國家級警報。取自蔡總統臉書
蔡總統說，因為中國的衛星發射路徑飛越台灣南部上空，雖然高度在大氣層外，但是為了提醒大家最新的狀況，讓安全的風險降低，所以，國防部發布國家級警報。取自蔡總統臉書

針對國防部誤將衛星當飛彈向全民發出國家級警報，蔡總統於臉書回應此事了，她表示，稍早，在高雄的安宜社區長照中心，跟我們長輩報告這幾年施政，報告到一半，國家級警報響起，我跟大家說：「沒關係，總統在這裡，總統都跟你在一起。」

蔡總統說，我也要跟大家報告，因為中國的衛星發射路徑飛越台灣南部上空，雖然高度在大氣層外，但是，為了提醒大家最新的狀況，讓安全的風險降低，所以，國防部發布國家級警報，而民主社會就是要公開透明。

並且，國軍的偵測系統都有周密掌握訊息，政府也會做適當的處理，請大家放心，不用擔心。更重要的是，無論面對什麼狀況，我們都要團結一致、冷靜以對，越是做好準備，我們就越能沉著因應。

國防部 飛彈 長照

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