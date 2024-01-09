上洋接獲冰水機急單 看好今年營運表現可望向上

上洋（6728）總經理吳國華今（9）日表示，陸續接獲冰水機急單，預計將在今年第3季、第4季有貢獻；海外商用洗衣市場，今年預計展店五十間，看好今年營運表現可望向上。

上洋2023年12月營收2.49億元，月增10.5%，年增38.6%。上洋表示，2023年家用空調發展穩定，商用空調領域布局有成，不僅商用空調專案業務順利打入連鎖通路品牌，新引進的「高效離心式冰水主機」機種，同樣陸續交付電子大廠客戶，為營運表現注入新動力，2024年將持續引進新品、強化線上線下通路。

上洋指出，2023第4季家用空調的業績銷售呈現淡季不淡，持續看好今年1月的家用空調銷售續熱。上洋去年營收27.33億元，年增11.63%，創歷年新高。

在洗衣業務方面，上洋去年積極拓展《RIV精緻洗衣》品牌，營運策略成功使其業績成長幅度優於預期，2024年第1季即將再展3-4店，上洋與全台大專院校、醫院、宿舍洗衣房的合作模式長期穩定。

海外商用洗衣市場方面，上洋持續在泰國、越南、澳洲布局，上洋指出，越南《SESA Coin Laundry》首間示範直營店在當地是為新的自助洗衣服務模式，於去年9月開幕後，目前來店人數與營業收入穩定。吳國華表示，海外市場今年預計展店五十間。

上洋表示，今年景氣情況將有機會較去年轉佳，並且隨著全球ESG浪潮發展，三菱重工空調的獨家技術與冷媒應用能力，將有助商用客戶與企業達成ESG永續發展指標，上洋對今年商用空調與冰水機商品發展具信心，今年營運表現可望穩健向上。