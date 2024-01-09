7-ELEVEN瞄準年貨採購併買商機 拚整體業績成長逾兩成

距農曆新年倒數一個月，7-ELEVEN 瞄準消費者採購年貨與送禮需求，透過多元虛實通路，匯聚「獨家進口伴手禮」、「超值年菜套餐」、「名店功夫菜」、「在地選物」逾千種年節商品，並首次推出在門市消費不限金額即可參加當筆加價購精緻禮盒，創造全新年貨採購併買商機，預計整體業績成長2成以上。

農曆新年為全年最大民俗節慶，7-ELEVEN 今年以「好運龍來」為年貨年禮採購主題，自1月10日起限時6天購買指定春節禮盒2件79折，購買指定年菜、春禮同享指定信用卡回饋，兩項優惠活動折上折，優惠放大。

7-ELEVEN 觀察，年前採購以年菜備貨、送禮需求為主，兩大採購需求會產生交互併買商機，其中禮盒更占全年業績約六成。因此，首度推出消費不限金額可單筆加價購精緻特色禮盒，最低99元起至399元共四個價位，以挑戰市場低價，網羅金莎巧克力、格力高 Pocky 禮盒、紅帽子個人化禮盒、天地合補葡萄糖胺、喜年來蛋捲等年節夯品。

此外，年菜預購進入高峰，7-ELEVEN 首波年菜預購業績已成長1成，距離年節將近，預估在「超值年菜套餐」、「名店功夫菜」預購將有積極成長。7-ELEVEN 表示，團圓圍爐少不了名店功夫菜、雞湯鍋物、佛跳牆畫龍點睛，今年備足7款飯店、5款米其林得獎、1家必比登推薦名店暖胃雞湯，價格從499至1,620元之間。由於冬令進補需求帶動鍋物銷售，預期可延續至年菜採購，鍋物、功夫菜、佛跳牆等年節加菜需求，可望帶動相關業績成長3至4成。

農曆春節因應送禮需求，公司行號、家庭團圓、個人送禮等需求旺盛，瞄準送禮差異化商機，7-ELEVEN 擴大年節禮盒選品數量200種，五成為獨家販售，價格從百元以下至千元以上均有，並擴大進口精緻禮盒品項約占1成，又以超商獨家首次引進「星巴克春節紅包飲料禮盒」與14款日本排隊名店伴手禮最受歡迎，如東京必買回購率最高之一的「東京砂糖奶油樹夾心脆餅禮盒」、河口湖必買伴手禮推薦「日本富士山七變化造型仙貝禮盒」等。

近期海外空運直送的進口新鮮水果禮盒需求也增多，7-ELEVEN 表示，去年農曆年前一個月銷售成長近5成，今年特別引進「紐西蘭櫻桃」、「美國光波富士蘋果」、「日本青森蜜富士蘋果」等。另外，為支持在地農產，也積極發展產銷履歷果物禮盒，由於去年銷售成長5成，大獲好評，今年春節主打商品為農糧署、各地農會合作的嚴選在地果物禮盒，精選來自台中梨山的雪梨、具有產銷履歷的蜜棗、巨峰葡萄、柑橘、鳳梨釋迦、橙蜜香小番茄等超過10款地產地銷果物禮盒，預計提升6成銷售額。