創全新年貨併買商機 7-11首推消費不限金額加價購禮盒

統一超（2912）搶攻農曆新年的採買年貨與送禮需求商機，旗下7-ELEVEN匯聚獨家進口伴手禮、年菜套餐、在地選物等逾千種年節商品，今年首創在7-11門市消費不限金額即可當筆加價購禮盒，希望創造全新年貨採購併買商機，預計整體春節採買業績成長2成以上，有望讓1月淡季不淡。

農曆新年為全年最大民俗節慶，7-11觀察，年前採購以年菜備貨、送禮需求為主，2大採購需求會產生交互併買商機，其中禮盒更占全年業績約6成。1月17日至2月5日領先同業推出消費不限金額可單筆加價購禮盒，最低99元起至399元共四個價位，以挑戰市場低價。

7-11年菜預購進入高峰，首波年菜預購業績已成長1成，距離年節將近，預估年菜套餐、名店功夫菜預購將有望成長，價格要比熱炒店還划算，搶實體餐廳商機大餅。由於近期冬令進補需求帶動鍋物銷售，預期可延續至年菜採購，鍋物、功夫菜、佛跳牆等年節加菜需求，可望帶動相關業績成長3至4成。

農曆春節因應送禮需求，公司行號、家庭團圓、個人送禮等需求旺盛，瞄準送禮差異化商機，今年7-11擴大年節禮盒選品數量200種，5成為獨家販售，價格從百元以下至千元以上均有，其中為滿足消費者避免送出禮物與他人同款，特別擴大進口精緻禮盒品項約占1成。

另外，中高價位精補禮盒更是年度銷售之最，精補類禮盒也成為近超商春節禮盒重要的常勝軍。

今年7-11看準年節海外空運直送的進口水果禮盒需求增多，去年農曆年前1個月銷售成長近5成，今年再引進進口水果，並發展在地產銷履歷果物禮盒，預計提升6成銷售額。