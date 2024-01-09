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打敗藝文特區 2023桃園成屋預售單價冠軍都在這

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2023年桃園預售成屋最高單價社區都在青埔特區。 圖／台灣房屋提供
2023年桃園預售成屋最高單價社區都在青埔特區。 圖／台灣房屋提供

台灣房屋依實價登錄統計桃園市總價逾4千萬豪宅交易，成屋由「宜雄大名鑄」以最高單價56萬元名列榜首；預售屋則是「威均青塘園」以次頂樓66.5萬元單價，搶下預售豪宅第一，也是實價以來桃園單價最高的豪宅社區。

台灣房屋表示，2023年桃園成屋與預售屋豪宅榜首，皆座落青埔高鐵特區，高鐵特區已成桃園熱門豪宅新聚落。

台灣房屋桃園高鐵直營店店長林冠宇指出，宜雄大名鑄、威均青塘園均出自桃園在地建商，顯示高資產族對在地業者高度認同。兩社區均鄰近A19桃園體育園區站，該區段有萬坪綠地青塘園、桃園棒球場及環球購物中心，未來還有市立美術館的建設利多，吸引高資產族青睞。

其中位居青塘園第一排的「威均青塘園」，高樓層景觀戶甚至衝上67.8萬元的價碼，創下桃園豪宅實價登錄的新高紀錄，不過因為總價未達四千萬，因此未進入此次預售豪宅榜單內。

林冠宇分析，以高鐵沿線行情來看，桃園青埔在位置和房價都介於板橋和竹北之間，確實有竹科買家「賣竹北、買青埔」，或是從新北南下桃園，尋求屋齡新、坪數大的豪宅社區，也促使青埔預售豪宅在價格上超越藝文特區

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，由於藝文特區發展較早，可開發土地有限，近期新案供給較少，不少豪宅社區屋齡超過十年以上，同時新興重劃區崛起，預售新案如雨後春筍推出，讓青埔特區的新案頗有後來居上的態勢。

不過藝文特區機能完整，屬桃園最熱鬧的市中心，仍是資深桃園人心中的黃金豪宅區，最近總圖亦完工啟用，在地段價值加持下，近期交易屢見5字頭高價，雖未擠進預售屋五大豪宅榜單，但在五大成屋豪宅社區中仍囊括三席。

2023桃園成屋預售豪宅五大社區。圖／台灣房屋提供
2023桃園成屋預售豪宅五大社區。圖／台灣房屋提供

豪宅 高鐵 藝文特區 桃園 預售屋

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