禾馨安和8日慶開幕 優質醫療守護中台灣婦幼健康

禾馨醫療旗下「禾馨安和婦幼診所」進台中，並於今(8)日開幕看診，標榜孕產到育兒一站式全方位專業照護，療癒人心的藝術讓醫療環境更有溫度，以優質醫療守護中台灣婦幼健康。

禾馨醫療創立於2012年，以台北市的懷寧院區為起點，11年來陸續開設新生、民權、怡仁、桃園等多個院區，2024年1月更跨足台中成立禾馨安和婦幼診所。

全新的獨棟式建築，座落在台中市西屯區安和路上，遠眺一片綠意的安和公園，距離大雅交流道僅6分鐘車程，建築物貼心建置地下停車場，提供95個停車位，為中台灣婦幼族群帶來便捷又優質的就醫環境。

禾馨不僅在醫療上注重細節，專業醫師陣容與醫療設備絕不馬虎，也很重視來診者的身心感受，此次特別邀請知名藝術家丁建中，為禾馨量身打造裝置藝術品，同時精選120條愛馬仕絲巾，由多納藝術專業裱框成畫點綴各樓層空間，為醫療場域注入溫暖的藝術元素。

11年來堅持對醫療大小細節雕琢，持續茁壯再進化，讓禾馨樹立了精緻醫療的形象。2022年9月，禾馨宜蘊生殖中心率先來到台中，由專業的生殖專科醫師陣容、資深的胚胎師團隊，為中部地區的想孕夫妻、凍卵女性，運用旗艦級的精良設備，打造優質舒適的醫療環境。

禾馨表示，延續民眾對高品質醫療的期盼，禾馨宜蘊生殖中心與禾馨安和婦幼診所，從備孕、懷孕的生產育兒一條龍式醫療需求，秉持照護女性的初衷，將婦幼診所和產後護理之家整合，提供產檢、生產、坐月子、嬰幼兒照護與專科診療的一站式完善服務。

禾馨醫療命名的由來，源自於創辦人蘇怡寧醫師的初衷─重視「核心」，無論環境再怎麼變遷，都要回歸專業醫療的核心本質，以患者為首要顧念，並從微小細膩處著手，環繞患者的需求設想，展現小細節大不同的用心。

禾馨安和婦幼診所延續禾馨體系照護母嬰多年的臨床經驗，兼併專業、設備、服務三大創新優勢，首創24小時醫師團隊接生制，剖腹產由雙主治醫師操刀，並擁有專任麻醉科醫團隊師施行麻醉、減痛分娩，以及新穎完善的旗艦級高規格檢查儀器。

禾馨並且獨家研發禾馨醫療APP，方便預約與查詢看診進度，同步將檢查報告與超音波照即時匯入APP雲端資料庫方便隨時查找，貼心高科技服務亦延伸至產後護理之家，以完善的軟硬體設備、高規格的服務，打造優雅舒適的產後照護環境。

為了打造舒適、溫馨的醫療環境，禾馨醫療的每一個院區都有專屬的裝潢主軸與色調，希望翻轉一般民眾對醫療院所存在的冰冷、單調刻板印象。

禾馨安和婦幼診所的各樓層更採用大面積落地窗，引入充足的自然光線，讓綠意盎然的萬坪公園自然景致融入室內，賦予空間滿滿生機與活力。

另外，院方更特地邀請丁建中，在一樓挑高的大廳懸掛《繽紛馨情》創作，呼應婦幼診所的場域特性，從生活中微觀片段發想創作，環繞親子幼童的「感知」，以草莓的酸味、清晨的陽光、書的重量、流水聲等，作為作品視覺圖像的探索方向，從一踏進大廳開始，就能感受到濃厚藝術知性氛圍，讓藝術的美好與溫暖走入生活。