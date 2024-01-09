汽車需求熱 運輸船供不應求

聯合報／ 編譯劉忠勇陳律安／綜合報導

車輛運輸船短缺，不僅推升相關運價至歷史高位，還連帶影響從中國大陸外銷歐洲的電動車出貨。

英國金融時報（ＦＴ）指出，二○二○年全球汽車工廠在新冠疫情停擺之際，航運公司報廢很多舊船，而很多新船預計還需三年才能服役。不料，全球汽車需求回升的速度比預期更快，加上中國大陸力推外銷，導致汽車業面臨關鍵船舶短缺的狀況。

大型全球汽車經銷商一位主管表示，全球車輛託運熱絡。他說，目前使用的船隻數量仍比新冠疫情前少了約百分之十，「隨著車廠恢復生產車輛，加上中國外銷，託運愈來愈像一場戰役」。

船務代理公司Clarksons估計，去年跨洋車輛運輸量將增加百分之十七，達到創紀錄的二三四萬輛，刷新二○一八年創下的紀錄。

歐洲汽車進口量去年大增百分之四十，增幅高居各市場之冠；推估從中國大陸進口了四三○萬輛汽車，遠高於二○二○年的一百萬輛，其次是日本和南韓。

由於運輸短缺，每日船租價格上漲至十一點五萬美元，不但比二○二二年成長百分之十，也是二○一九年價格的七倍。Clarksons研究總監葛登說：「航運市場非常緊俏，一方面許多車輛被運送，市場上新船的供給也不多。」他說，去年共下訂了八十艘新船，但這些船隻須三到四年才能完工。

分析師說，最近的短缺，使賣到歐洲的大陸電動車品牌受到最大影響。由於大陸本地供過於求，大陸業者轉向海外促銷，而海運是唯一選擇。

疫情 日本

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