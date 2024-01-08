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豪展預計辦理私募普通股 2月底將召開股臨會

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

豪展（4735）今（8）日董事會決議通過辦理私募普通股，將於普通股1,200萬股額度內，於股東會決議日起一年內分兩次辦理。私募資金用途為因應營運規劃，公司中長期發展。豪展並預計將於2月23日召開今年第一次股臨會，召集事由包含將全面改選董事案。

豪展今（8）日股價反應精湛（2070）收購價42元、溢價13%激勵，開盤即跳空上漲，並迅速攻上漲停鎖住，終場以40.8元作收，上漲3.7元。精湛因看好豪展長期以來經營及財務績效優異且穩定，因此基於財務性投資目的，希望增加長期投資獲利、提升資產及股東權益報酬率，此外，也盼雙方能夠進一步的交流合作，進行資源整合及策略合作，預計最高收購其20%股權。

不過，從豪展去年營運表現來看，受到下游客戶庫存去化不如預期的影響，短期內業績壓力較大。豪展日前公告去年12月營收4,591.1萬元，年減44.28%，累計去年全年營收8.79億元，年減26.81%，創近年新低，且已連續三年營收衰退。

豪展主力產品包含體溫計、血壓計、吸鼻器等醫療器材，不過由於疫情結束後下游仍有庫存過高的疑慮，包括品牌商及通路商都存在著紅外線體溫計產品庫存過高的問題。隨著客戶的庫存去化，法人預估，要待2024年下半年可逐漸回歸正常供需。

豪展對於將啟動私募案表示，主要是為充實公司營運資金，並因應未來發展，以強化公司財務結構、提升整體競爭力，考量如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，因此不採用公開募集，採用向特定人籌募款項，以免影響時效及營運。

2024 營收 股東會

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