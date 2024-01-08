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台中「孵蛋」成功！市府與麗明營造簽約2030年完工營運

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中巨蛋總工程經費逼近百億，為唯一導入聲學設計的運動、體育場館。中市府提供
台中巨蛋總工程經費逼近百億，為唯一導入聲學設計的運動、體育場館。中市府提供

台中「孵蛋」成功！台中巨蛋歷經8度流標，去年11月決標，由麗明營造得標，今（8）日正式簽約。麗明營造董事長吳春山說，希望能為台中市盡分心力，將用審慎態度、最好品質完成建設，讓台中更好，全案總工程經費逼近百億元，預計3月上旬開工，2030年完工營運。

台中市建設局長陳大田表示，台中巨蛋為唯一導入聲學設計的運動體育場館，可將餘響降到2秒以下。

台中巨蛋為台中指標工程，造型為圓型建築，設計複雜，主體建築跨距極大，鋼構部分占比高，工程難度高，歷經六度流標，原預算已不符當前工料成本，市府去年追加預算到99.98億元，又歷經2次流標，第9次招標時，由麗明建設得標，今天正式簽約。

台中市府秘書長黃崇典表示，台中巨蛋工程完工後，將成為與國際接軌重要的里程碑，期待以國際規格打造的台中巨蛋，未來能與洲際棒球場形成一個體育及文藝軸線，打造台中成為「盛典城市」。

吳春山指出，台中近幾年發展快速，已躋身全台第二大都會，麗明建設也衡量自己是否有能力接受挑戰，經審慎評估，基於使命感，願為台中市民盡分心力，承諾將用非常審慎態度，用最高施工品質，在規定時間內做好工程，讓台中更好。

陳大田說，巨蛋是唯一導入聲學設計的運動場館，可將餘響降到2秒以下，歷經規畫設計、變動異常等，加上物價波動非常厲害，感謝黃秘書長帶著團隊，南征北討邀商，終於在去年11月決標，2030年完工後，讓國際級的好城市作品，成為台中新的地景象徵。

台中巨蛋位於北屯區十四期重劃區，鄰近洲際棒球文創園區，占地6.9公頃，預計興建一座可納1.55萬人主場館，約可納5,000人副場館、地下停車空間、商場及學校，未來將招商 BOT 營運廠商，完工後可舉行包含網球、拳擊、籃球等運動賽事，更可舉辦1.3萬人售票演出。

台中巨蛋自2006年起規劃，卻遲遲無法啟動，盧秀燕上任市長後，於2019年規劃設計，完成包含都市計畫變更、環評等，2021年定案，2022年工程招標，歷時一年半、8度流標，去年底終於招標成功。

台中「孵蛋」成功！市府與麗明營造簽約，台中巨蛋預計2030年完工營運。記者宋健生/攝影
台中「孵蛋」成功！市府與麗明營造簽約，台中巨蛋預計2030年完工營運。記者宋健生/攝影

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