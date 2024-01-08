快訊

侯康配若當選將任閣揆？ 盧秀燕：台中選前之夜會報告

國3南港路段5車連環撞8人送醫 轎車遭壓扁「半截全毀」25歲男救出不治

不用找了！波音737 Max 9飛脫門板被尋獲 一名教師通報掉自家後院

遠東SOGO全台破500億元 唯一雙位數成長百貨

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
遠百SOGO百貨忠孝館外觀。SOGO／提供
遠百SOGO百貨忠孝館外觀。SOGO／提供

遠東SOGO今（8）日表示，2023年全台營收破500億元，也是市場上唯一雙位數成長的百貨，每家店都是正成長，其中台北大店更成功首度破300億元。靠著兩大關鍵，包括小店轉型，SOGO在高雄小型店的改造創造新模式；中大型店體驗創新，復興館四樓、五樓等樓層也陸續進行大改裝。

SOGO表示，2023年全台每家店都是正成長，SOGO已超過十年沒有開展新商場，全台七家店靠著既有的資源，在商場環境升級及各項創新的商品力，經過各店不斷努力所達成，並非完全單靠指標性大店。

SOGO總經理汪郭鼎松認為，整體營運是以各店店長為中心，店長才是真正接近顧客第一線的重要幹部，立刻反應「顧客需求」、專櫃廠商服務也必須要做到位，整體營運是平均往前推進。

疫情期間，SOGO採取危機入市的概念，主要成功關鍵分別是「小店轉型」、「中大型店體驗創新」。其中「小店轉型」，SOGO在高雄小型店的改造投入相當多資源，除了降低成本，更成功創造新的模式。

在中大型店，透過著重顧客體驗性進行賣場大改造。疫情期間，市場上趨於保守，遠東SOGO在這時機點採積極態度，同時獲品牌廠商支持，也因品牌廠商此時投資成本較小，在疫情結束後，市場消費恢復常軌，反讓整體商品力業績獲利大增。

因應顧客需要，目前復興館四樓、五樓等樓層也陸續進行大改裝，SOGO在兩種策略並進之下，最終創造500億元里程碑。

今年SOGO大巨蛋第一階段D區14家餐廳即將在上半年開出，這是全台灣過去所沒有過、極具潛力的全新消費聚落，SOGO將打造一個「綠色生活、永續時尚、新型態的購物中心」。這三年來，SOGO各店不斷改裝升級、並加強顧客體驗、持續調整商品，很多基礎都逐漸布建好，為今年再創好成績。

SOGO 疫情 消費

延伸閱讀

SOGO去年業績創高達500億 大巨蛋首波餐廳上半年開出

議員連署升級旅宿品質 雲林縣補助業者升級最高補助300萬

遠東SOGO：全台去年業績達標 台北大店首破300億

遠東SOGO 2023全台突破500億、台北大店達成300億

相關新聞

台中「孵蛋」成功！市府與麗明營造簽約2030年完工營運

台中「孵蛋」成功！台中巨蛋歷經8度流標，去年11月決標，由麗明營造得標，今（8）日正式簽約。麗明營造董事長吳春山說，希望...

開銷負擔最重的一年！2023房租、住宅維修費創歷史新高

根據官方的物價指數統計，2023年居住類指數為104.35，指數創下歷史新高，其中的組成包括房租、住宅維修費、家庭用品、...

總統大選結果影響房市走向？ 房仲揭歷次大選年交易量

每屆總統大選難免牽涉統獨議題，也牽動每個人的敏感神經，選前對購買房地產也多為觀望，但選舉結果是否進一步影響置產意願及決定...

台南晶英打造婚禮殿堂 一站式服務搶婚宴市場

「府城人嫁女兒、嫁妝一牛車」，台南人家有喜事氣勢排場樣樣不能少，台南晶英酒店今年推出全新「晶愛鍾生」婚宴專案每桌20,8...

影／Gogoro斷電釀事故 立委籲「免責條款」重擬修改

時代力量黨團上午舉行「Gogoro斷電釀事故 車主權益誰來顧」記者會，時代力量立委邱顯智與時代力量交通零死亡願景召集人林...

天母豪宅行情回溫 這棟從9字頭漲回125萬創六年新高

天母豪宅行情回溫。據實價揭露，去年6月成交天母中山北路七段豪宅「富邦777」，共150.95坪的中樓層戶，總價1.35億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。