遠東SOGO全台破500億元 唯一雙位數成長百貨

遠東SOGO今（8）日表示，2023年全台營收破500億元，也是市場上唯一雙位數成長的百貨，每家店都是正成長，其中台北大店更成功首度破300億元。靠著兩大關鍵，包括小店轉型，SOGO在高雄小型店的改造創造新模式；中大型店體驗創新，復興館四樓、五樓等樓層也陸續進行大改裝。

SOGO表示，2023年全台每家店都是正成長，SOGO已超過十年沒有開展新商場，全台七家店靠著既有的資源，在商場環境升級及各項創新的商品力，經過各店不斷努力所達成，並非完全單靠指標性大店。

SOGO總經理汪郭鼎松認為，整體營運是以各店店長為中心，店長才是真正接近顧客第一線的重要幹部，立刻反應「顧客需求」、專櫃廠商服務也必須要做到位，整體營運是平均往前推進。

在疫情期間，SOGO採取危機入市的概念，主要成功關鍵分別是「小店轉型」、「中大型店體驗創新」。其中「小店轉型」，SOGO在高雄小型店的改造投入相當多資源，除了降低成本，更成功創造新的模式。

在中大型店，透過著重顧客體驗性進行賣場大改造。疫情期間，市場上趨於保守，遠東SOGO在這時機點採積極態度，同時獲品牌廠商支持，也因品牌廠商此時投資成本較小，在疫情結束後，市場消費恢復常軌，反讓整體商品力業績獲利大增。

因應顧客需要，目前復興館四樓、五樓等樓層也陸續進行大改裝，SOGO在兩種策略並進之下，最終創造500億元里程碑。

今年SOGO大巨蛋第一階段D區14家餐廳即將在上半年開出，這是全台灣過去所沒有過、極具潛力的全新消費聚落，SOGO將打造一個「綠色生活、永續時尚、新型態的購物中心」。這三年來，SOGO各店不斷改裝升級、並加強顧客體驗、持續調整商品，很多基礎都逐漸布建好，為今年再創好成績。