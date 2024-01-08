漢堡王1月9日起17品項漲價 這品項超過三成漲最兇

去年底速食連鎖龍頭麥當勞才剛喊漲，人氣速食品牌「漢堡王」今年開出也跟進。漢堡王今（8）日表示，考量整體營運狀況，經慎重評估後，漢堡王台灣將1月9日起，調整部分通路餐點價格與菜單，調整後整體平均漲幅約2%。

漢堡王此次調漲有四項漢堡產品單點價調升10-20元，包含5吋大漢堡的重磅培根雙層牛肉堡調升20元、雙層國王大雞堡調升10元、國王大雞堡調升10元、勁濃培根烤腿堡調升10元。另外，經典炸物類調整為小份49元、中份59元、大份69元，包含薯球、薯條、洋蔥圈等，皆同步調漲，以洋蔥圈中份為例，調漲前為45元，調漲後59元，漲幅超過三成。小份由38元調漲到49元，漲幅亦達28%。

至於明星商品華堡、安格斯牛肉堡價格則不調整，小華堡則免費升級雙層小華堡。漢堡王表示，此次常態套餐調整，漢堡王經典明星火烤牛肉商品皆無漲價，包含厚度將近一般牛肉3倍厚的安格斯牛肉堡系列、以及風靡全球經典暢銷的華堡系列皆維持原價不調整。此外，為回應忠實消費者，原常態套餐「小華堡套餐145元」則全面升級為「雙層小華堡套餐」多一片火烤牛肉，價格維持不變。並將深獲消費者好評的Q彈海老牛肉堡，自1月9號起加入常態菜單，提供消費者更多元的選擇。

超省系列維持「餐餐99元起」，且選項更豐富，兩品項單點價調降5-16元。漢堡王表示，小資族最愛的超省系列，於此次菜單調整中加入人氣滿點的小華堡套餐（調降16元）與Q彈海老套餐（調降５元），點心類則熱銷雞塊系列維持原價。

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