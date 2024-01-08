南染與新得利倉儲 簽訂15年不動產出租合約
轉型不動產租賃業務的南染（1410）今（8）日公告，已於1月5日與新得利倉儲股份有限公司簽訂不動產出租合約，將自取得房屋使用執照後之次月一日起算15年。南染表示，出租地點為桃園，總出租面積約8380.88坪，每月租金依租賃合約約定。
南染指出，2022年8月26日發布重訊，決定退出染整業並轉型為不動產租售業務，簽訂出租合約對公司未來營運將提供穩定租賃收入。
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