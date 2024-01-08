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吳志忠接任 DHL 國際快遞台灣總經理

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
DHL國際快遞台灣新任總經理吳志忠。DHL國際提供
DHL國際快遞台灣新任總經理吳志忠。DHL國際提供

全球國際快遞服務品牌 DHL 國際快遞宣布，即日起由 DHL 國際快遞香港及澳門總經理吳志忠（Ng Chee Choong）出任 DHL 國際快遞台灣總經理一職。吳志忠將接替黃湧君的職務，發揮超過20年的豐富產業經驗及宏觀視野，帶領台灣團隊持續提供卓越服務，鞏固品牌領導者的地位。黃湧君則接任 DHL 國際快遞亞太區行銷暨業務處資深副總裁一職。

作為台灣總經理，吳志忠將領導團隊持續提升服務品質，並著重在永續物流解決方案、開拓新商機、以及深化品牌形象等關鍵要務上，繼續深耕台灣市場。

DHL Express 亞太區執行長李植興表示，「亞太地區是 DHL 集團核心發展的區域之一，而台灣位於亞太區的中心，有不可或缺的重要戰略意義。憑藉吳志忠在物流業的長期耕耘，以及對於亞太區市場的深入了解，我們有信心他將帶領台灣團隊，鞏固 DHL 國際快遞在台灣的領導地位及服務優勢。」

吳志忠表示：「DHL 的國際快遞服務連結台灣與全球220個國家及地區。我很榮幸能帶領如此優秀的團隊繼續展現卓越表現，也期待跟客戶夥伴們攜手合作，協助在地企業持續成長。」

吳志忠於 2004 年加入 DHL Express，歷經運務相關職位輪調後，於2017 年接任 DHL Express 香港營運處副總裁，隨後於2020年升任 DHL Express 香港及澳門總經理，在其任內帶領團隊成功克服新冠肺炎等政經局勢挑戰，持續推動跨國業務增長。

DHL 國際快遞於1973年進入台灣，是最早進入台灣的國際快遞業者。深耕台灣50年來，DHL 透過強大綿密的服務網絡，支持在地中小企業跟跨國公司拓展全球業務，提供在地化的專業快遞服務。

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