冠軍物產、金牌廚師大集合 台灣美食展開放報名了

冠軍物產、金牌廚師大集合。台灣美食展（Taiwan Culinary Exhibition, TCE）將在8月2日至5日於台北世貿一館舉辦，現已開放參展報名。主辦單位台灣觀光協會盼召集全台各地金牌廚師、在地特色料理及冠軍物產、異國美食參與，共同呈現台灣美食多元文化與品牌形象，以美食助攻觀光。

美食承載文化記憶，是旅遊時認識一個地方最好的切入點。台灣美食備受世界矚目，台南甫獲CNN報導為今年最值得造訪的城市之一，文中特別提及台南美食的魅力。一年一度的台灣美食展為觀光年曆中的國際級盛事，致力於展覽中呈現台灣美食的多元精采面貌，為美食宣傳最佳平台。

2023年展中匯聚政府機關、全台餐飲業者及廚師、職人，於展覽中發表跨界合作美食，也促成許多合作商機。邀請世界冠軍和台灣第一知名品牌，包括國內外咖啡賽事常勝軍的阿里山鄒築園、嘉義林家冠軍烏魚子、橫掃國際獎項的OMAR威士忌、恆器製酒等，展現台灣強勁「食」力。盼以美食吸引旅客來訪，從產地到餐桌，嘗遍台灣精華好滋味。

2023年展期間舉辦超過60場廚藝秀、近百場美食講座，以及逾200位廚師與職人共襄盛舉。台灣觀光協會也與旅行社合作，帶國際郵輪客於基隆港下船後直奔展場大啖美食，也因展出地點鄰近台北101，有越來越多國際旅客觀展，去年展期共吸引9 萬9,375人次進場參觀。

2024台灣美食展現正熱烈報名中，今年亦將持續深化推廣各項美食主題，提升展出品質。邀請美食界廚師、職人、優質產品踴躍參與這場美食饗宴，共同以美食和世界交流。歡迎至台灣美食展官網（www.tcetva.tw）下載參展簡章、即刻線上報名。

商品推薦