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和運勁拍 榮獲2023拍賣市場No.1

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和運勁拍中心(HAA)榮獲2023拍賣市場No.1。業者提供
和運勁拍中心(HAA)榮獲2023拍賣市場No.1。業者提供

近年來中古車市場交投相當活躍，隨著車款多元，消費者也愈來愈能接受中古車，和運勁拍中心（Hotai Auto Auction）瞄準市場需求，隨中古車過戶台數頻創新高，2023年拍賣成交台數超過2.85萬台，拍定率全年平均更超過35%，不僅大幅領先同業一枝獨秀，同時獲得買賣雙方的一致好評，成為市場拍賣車輛的首選。

和運勁拍中心成立迄今已歷經15個寒暑，領先的拍賣服務 引領中古車拍賣創新思維，隸屬於和泰汽車集團旗下和運租車，為建構完善車輛服務系統，在堅實的基礎下，整合集團資源所創立的中古車拍賣交易平台，提供中古車商更公平、公正、專業的車輛流通服務。

和運勁拍中心延續和運租車「顧客為先、專業為本」的精神，於2021年首創「即時拍」服務，除了每周兩場的固定場次拍賣外，即時拍的新模式滿足買賣雙方不分晝夜買賣車輛的需求，儼然成為拍賣界中的便利商店，除可讓熱門車種快速成交，更可讓稀缺性高的車輛有更長的揭露時間，提供不同型態會員的所有需求，一舉數得。

另外，拍賣商品部分，除各式品牌汽車外，和運勁拍中心還提供了多樣化的拍賣商品，如機車、堆高機、機械設備等，此外，拍賣車源有優質的長期租賃車，並與市場各大租賃公司合作，提供大量低年份、低里程的優質車輛供會員選擇，透過嚴謹的車輛檢查流程後，由全台3,000餘家會員出價競標，以買賣雙方的出發點為立場，致力打造熱絡的交易平台，多元化的服務，成為拍賣平台的首選。

在拍賣成交台數日趨增長的背景下，和運勁拍中心全台拍賣據點遍及全台，2023年度增加至9個，提供近3,000個停車位，大幅領先同業。另外，全台有超過50位的專業車輛查驗師，結合先進的車輛查驗技術，使會員競拍車輛時更能快速、即時的判斷車況及行情，競標到自己屬意的車輛，將拍賣場由傳統的定點拍賣提升至全面性的拍賣服務範疇。

和運勁拍中心優良的查驗技術，吸引全球各國外賓前來取經，成為拍場經營的典範，期望持續精進各項車輛拍賣技術的創新並提升車輛查驗的技術力，並積極研擬輸出海外拍賣業務拓展的機會。

和運勁拍中心優良的查驗技術，吸引全球各國外賓前來取經，成為拍場經營的典範。業者提供
和運勁拍中心優良的查驗技術，吸引全球各國外賓前來取經，成為拍場經營的典範。業者提供

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