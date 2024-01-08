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嗶經濟夯 龍年用超級悠遊卡包紅包最潮

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
你還在用現金包紅包嗎？悠遊卡公司推出最酷的三款「龍年超級悠遊卡」，1月10日開賣，搭配悠遊付APP手機線上加值，不必排隊換新鈔囉。悠遊卡公司提供
你還在用現金包紅包嗎？悠遊卡公司推出最酷的三款「龍年超級悠遊卡」，1月10日開賣，搭配悠遊付APP手機線上加值，不必排隊換新鈔囉。悠遊卡公司提供

你還在用現金包紅包嗎？悠遊卡公司推出最酷、最最潮的龍年超級悠遊卡，1月10日開賣，搭配悠遊付APP手機線上加值，不必排隊換新鈔，想包多少加多少，體驗智慧「無現」的時尚風格，讓你喜氣福氣財運「龍」來。

恭喜發財領紅包，可說是新年最令人期待的大事之一。用現金包紅包需到銀行換新鈔，費時費力；近年推廣直接轉帳發紅包，但又覺得缺少了年味和喜氣。因此悠遊卡公司特別推出龍年超級悠遊卡，包裝成小紅包，省去換鈔的麻煩，又跟得上最夯的嗶經濟潮流。

「龍年超級悠遊卡」1月10日起在7-ELEVEN、全家便利商店、博客來、東森購物、蝦皮購物、誠品線上現貨開賣，售價150元，共有三款圖案。兩款卡娜赫拉的小動物，扮成財神發元寶，象徵招財進寶、財源滾滾；另一款是金光閃閃的Hello Kitty變裝龍造形，可愛奢華風，大人小孩都喜歡。

「龍年超級悠遊卡」應用SUPER CARD功能，可搭配悠遊付APP中「悠遊卡加值機」，將卡片緊貼於手機感應區，即可以百元為單位用手機線上加值、購買交通套票、查詢卡片餘額及交易紀錄等。若想包個吉祥數字，還可至便利商店加值168、888等各種吉祥數字，有趣又方便。

今年過年，家長們就用「龍年超級悠遊卡」包紅包給孩子吧，練習使用非現金交易，紅包金額用完，也可用來發零用錢等，讓孩子提前體驗「無現」智慧數位生活，同時了解孩子的消費習慣，一舉數得。

「龍年超級悠遊卡」Hello Kitty，金光閃閃的變裝龍造形，可愛奢華風，大人小孩都喜歡。悠遊卡公司提供
「龍年超級悠遊卡」Hello Kitty，金光閃閃的變裝龍造形，可愛奢華風，大人小孩都喜歡。悠遊卡公司提供

悠遊卡

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