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太景流感新藥 TG-1000 完成三期臨床試驗收案

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司太景*-KY（4157）今（8）日宣布，收到中國大陸合作夥伴健康元藥業集團通知，流感抗病毒新藥TG-1000已完成三期臨床試驗全部受試者的收案。在後疫情時代，中國大陸流感疫情迅速回升，TG-1000三期臨床試驗收案進度相當順利及迅速。

太景生技表示，流感病毒重回全球主要感染性疾病行列，自2023年10月起，中國大陸的流感疫情顯著上升，太景於中國大陸的合作開發夥伴健康元僅費時2.5個月即完成收案工作，較原訂計畫縮短一半時間。TG-1000三期臨床試驗設計為多中心、隨機、雙盲的研究，目的在於評估TG-1000對照安慰劑在急性流感病毒感染無併發症的成人及青少年患者的療效和安全性。此項試驗有多家臨床試驗中心參與，已完成目標人數750名患者之收案。

太景董事長暨執行長黃國龍指出，「收案進度的超前反映出流感病毒的反撲，亦展現健康元團隊推動TG-1000三期臨床的不遺餘力，太景對於TG-1000後續在中國大陸市場的開發推進十分有信心。」

TG-1000三期與二期臨床試驗之最大差異在於收案患者年齡層及病毒株類型。三期試驗增加了12至18歲青少年族群，若試驗結果達到主要療效指標，則日後藥品市場亦涵蓋成人及青少年族群。在流行病毒株方面，近期中國大陸流感疫情以A型流感為主（約占75至90％），推測為三期臨床試驗受試者之主要病毒株；而先前二期臨床試驗受COVID-19疫情影響，流感疫情急遽減少，並且以對藥物反應較差的B型流感病毒株為主；在TG-1000能有效治療B流的前提下，對於A流的療效確實可期。

太景生技表示，與TG-1000三期臨床試驗同步進行的尚有物質平衡研究，目前進展順利。相關試驗結果皆可支持TG-1000於歐美及亞洲地區之市場開發。

流感病毒

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