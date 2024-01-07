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經濟選書／謹慎思辨 尋找被遺漏的資訊

經濟日報／ 尼爾‧布朗 （M. Neil Browne）
《思辨，從問對問題開始》書封。 商業周刊／提供
《思辨，從問對問題開始》書封。 商業周刊／提供

你應該記住：眼見的任何資訊，幾乎都帶有目的。換句話說，任何資訊的組織結構，是由某人整理後，企圖以某種方式影響你的想法。

舉例來說，任何選定的、組成的、使用的統計資料，都是為了達成某種目的。達成什麼目的？達成任何想跟你分享資料的人的目的。因此，你的工作是決定自己是否滿足於那個被選定目的的工具，而那個目的往往是為了說服你。

想要說服你的人，幾乎總是試著打出最強的光束來凸顯他們的立場。所以，若你發現自己深信不疑的理由具說服性，有如你正要採探的天然金礦，最好聰明地心生疑慮，想想有什麼事情未經你批判性問題所檢驗，作者可能沒告訴你。

推論不完整是無法避免的。若要究其原因，第一是時間和空間有限。論點不完整是因為溝通者無法持續組織、整理，也缺乏無限的空間或時間來提出他們的理由。

第二，大部分人注意力集中的時間（attention span）非常短，訊息太長，我們就會感到不耐煩。因此，溝通者經常覺得有必要盡快將訊息傳遞出去。

舉例來說，評論者限於字數，且論點必須有趣又有重點。因此，評論者會使用各種遺漏；電視廣告惡名昭彰的讓高度複雜的議題聽起來簡單，他們提供正確資訊程度的時間非常少，因此你將需要去形成合理的結論。

第三，發表論點的人，擁有的知識總是不夠完整。而第四個理由，是講者或作者刻意欺瞞造成的。

廣告主心知肚明自己遺漏了重要的資訊片段，若是他們一一描述產品中的化學藥劑或便宜的成分，你購買產品的可能性也許就會降低。

遺漏資訊處處可見的最後一個重要的理由是，企圖建議或說服你的人，他們的價值觀、信念、態度往往和你不同。

因此，你可以期待即使面對相同問題時，他們會以不同的假設引導推論過程。批判思考者很重視好奇心與合理性。然而，打算說服你的人，往往會消弭你的好奇心，且設法引導你去相信訴諸情緒且不合理的回應，藉此形塑你的抉擇。

特定觀點宛如馬的眼罩，眼罩可以讓馬專注於正前方的事物。然而，個人的觀點和馬的眼罩很像，會使人注意不到某些特定資訊，而這些資訊對於從不同參考框架推論的人而言卻無比重要。好萊塢知名演員麥特．戴蒙（Matt Damon）在《神鬼認證：最後通牒》的角色有句名言，正是最佳例證：「有意思的是，坐在不同位置，看到的風景就大不相同。」

如何尋找被遺漏的資訊？首先，你必須一再提醒自己：無論支持某一特定決定或意見的理由乍看多麼吸引人，都有必要再三思量、尋找遺漏的資訊。

該怎麼尋找，以及可預期找到什麼？先透過提問，幫助你決定哪些額外資訊是必要的，接著再次提問來揭露那些資訊。

你可以利用許多不同類型的問題，來尋找被遺漏的相關資訊。至此你已經學會提出某些問題，可以用於凸顯被遺漏的重要資訊。

（摘自《思辨，從問對問題開始》，商業周刊出版）

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