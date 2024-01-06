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療癒畫家黃琯予辦畫展 請前100位來賓免費品嚐越南美食

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台灣知名療癒畫家黃琯予今(6)日起在台中美蘭越南餐廳舉辦庶民畫展。記者宋健生/攝影
台灣知名療癒畫家黃琯予今(6)日起在台中美蘭越南餐廳舉辦庶民畫展。記者宋健生/攝影

台灣知名療癒畫家黃琯予，最近獲得韓國文化藝術研究會所頒發的西洋畫大獎，獲獎榮歸，黃琯予決定「走出藝術殿堂」，今（6）日起在台中美蘭越南餐廳舉辦庶民畫展，貼近民眾外，還要與民眾分享異國美食，由於前100名入場民眾可免費品嚐越南河粉，開展首日即吸引大批民眾到場。

黃琯予這幾年除了在國內外獲得許多肯定跟獎項，最近又得到韓國文化藝術研究會所頒發的西洋畫大獎，而且獎狀上註明的國名是「中華民國」。黃琯予說，雖然韓國大雪紛飛、氣溫很低，但她依舊感覺溫暖、光榮跟開心。

出生在蘭花故鄉埔里的黃琯予，從小就跟父親學習繪畫，為了慶祝她這一次在韓國得獎，黃琯予回到台灣之後，也特別將部分精彩畫作，布置在台中市博館三街美蘭越南料理餐廳，讓前來消費的民眾，可以一邊享受異國美食，一邊感受到世界級的藝術之美。

黃琯予說，她就好像是一顆出生在埔裡的美麗蘭花，所以才會選擇在美蘭越南餐廳舉辦庶民畫展。

為了鼓勵更多民眾前來欣賞她的畫作，今天她也佛心地推出前100位民眾免費品嚐越南河粉的獎勵措施，希望能夠帶動台灣跟越南之間飲食文化的交流，也拓展繪畫藝術的國際氛圍跟視野。

此次畫展，黃琯予特別選出一系列以兔子為主題的作品，搭配櫻花、綠樹、黃葉、雪景等代表春夏秋冬四季、不同的背景，藉此展現生活中的喜悅及活潑的氛圍，讓看畫者能夠感受到生活及生命的美好。

台中美蘭越南餐廳準備越南河粉，給前100名入場民眾免費品嚐。記者宋健生/攝影
台中美蘭越南餐廳準備越南河粉，給前100名入場民眾免費品嚐。記者宋健生/攝影
療癒畫家黃琯予在越南美食餐廳舉辦庶民畫展，開展首日即吸引大批民眾到場。記者宋健生/攝影
療癒畫家黃琯予在越南美食餐廳舉辦庶民畫展，開展首日即吸引大批民眾到場。記者宋健生/攝影

越南 國文

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