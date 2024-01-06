高鐵春節疏運加開453班次列車 1月9日凌晨起開放購票

2024春節假期即將到來，台灣高鐵公司（2633）為服務旅客返鄉團圓及年假出遊的需求，自2/6（二）至2/15（四）規劃為期10天的春節疏運，期間加開453班次列車（南下241班、北上212班），總計10天提供1,867班次列車的旅運服務。

旅客可自1/9（二）凌晨零時起，透過「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、各車站售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

同時，配合2/17（六）調整為補上班日，當日將增開3班次（1504、1510、1202）北上列車，以服務通勤旅客的需求，並於1/19（五）開放購票，歡迎旅客多加利用。

台灣高鐵春節疏運期間，特別規劃有12班延收車次列車（最晚至晚間0時30分抵達端點站），以加強服務旅客，歡迎提早訂位。台灣高鐵公司特別提醒，各延收車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間，敬請搭乘延收車次的旅客留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁，以確保行程順暢。

持定期票或回數票旅客，於2/8（四）至2/14（三）國定假日期間，除維持開放搭乘自由座外，台灣高鐵公司並將特別展延7天效期，即優惠效期含春節國定假日期間者，將自2/15（含）或原效期截止日起展延效期。例如，原定期票30天效期為1/20至2/18，經展延後優惠效期可延長至2/25。

春節疏運期間，台灣高鐵公司仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠。

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