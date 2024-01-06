大高雄建商公會新世代會長交接 張鈞甯到場全場嗨翻天

台灣離島受限於人口、消費力比不上本島大城市，雖有商場，但瞄準的都是觀光客，但如今業者已經改變策略，更注重在地需求，因此增加生活功能，甚至連以往占據一樓的主力業種精品都移往二樓，為餐飲、超市讓路。 離島商場中以金門最具規模，不但有昇恆昌免稅店「金湖廣場」，更有台開的風獅爺商店街，而昇恆昌在澎湖、綠島甚至小琉球也都有據點，但日前家樂福旗下高端超市Mia C’bon前進金門，在金湖廣場的一樓，開出超過300坪的離島首店，取代了過往都有精品佔據的精華區域，讓大家都相當訝異。

2024-01-06 06:00