大高雄建商公會新世代會長交接 張鈞甯到場全場嗨翻天
大高雄不動產開發公會新世代委員會第七屆、第八屆會長交接，知名藝人、精品衛浴德瑞克品牌大使張鈞甯到場，獲得年輕建築人熱烈歡迎爭相合照，全場嗨翻天，有效促進新一代建築人交流。
大高雄不動產開發公會理事長洪光佐說，時代真的不同了，老一輩建商辦活動就是在正經八百的餐廳、吃合菜，如今年輕人選在高雄光榮碼頭邊的景觀餐酒館、吃烤肉，氣氛就是特別好，完全不一樣的感受，凸顯年輕世代的創意。
洪光佐指出，建築業新世代慢慢接班，期待永續帶動繁榮創造價值，為國家社會做出最好的貢獻。
大高雄不動產開發公會新世代委員會第七屆會長、居興建設董事長特助林怡妌，將棒子交給第八屆新會長、尊邑建設特助曹禎文，大高雄新世代建築人持續向前走。
精品衛浴德瑞克總經理周孫翁說，年輕世代有不一樣的樣法與做法，相信未來會更好，尤其德克品牌大使張鈞甯在現場與年輕建築人打成一片，洋溢歡樂的氣氛令人感受到熱情，期待房地產市場也能早日恢復熱絡。
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