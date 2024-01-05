嘉義新悦花園酒店獲GTS認證 開啟綠色永續旅遊新篇章

剛蟬聯易遊網百萬票選全台最美親子飯店的嘉義新悦花園酒店再接軌國際，遵循GSTC的全球永續觀光準則，取得GTS二星認證(Green Travel Seal)，宣示要以行動力告訴消費者，不只是親子及家庭友善飯店，更要以永續旅遊標準優化飯店各項營運。

新悦花園酒店成立於2018年，營運之初即面臨新冠疫情帶來的旅遊觀光停擺衝擊，讓營運團隊更體驗到各項營運管理，需要以永續的理念進行，才能在面臨各項公司治理挑戰上，皆有對的方向指引。

依據「全球永續旅遊委員會」(GSTC)的架構，永續旅行準則的架構分為四大面向：永續管理、社會與經濟利益、文化遺產及環境。

新悦花園酒店創辦人蕭友信董事長的管理理念以人為本，建設飯店之初，秉持著回饋鄉里的心，創造在地就業機會，並與在地各大專院校建立產學合作渠道，希望可以為培育人才提供實地實習的場域。

ESG執行上以董事會出發，新悦花園酒店執行董事劉映雪也於今年參加法國標準協會Afnor國際認證「ESG國際領袖班」並取得證照。

飯店營運面，除了逐年提高在地採購及綠色採購的比例外，並不斷優化符合低碳標準的各項備品。今年也斥資經費建置屋頂綠能工程，希望未來能提高綠電使用比率。

蕭友信指出，館內餐廳除取得台灣米認證標章外，食材選用上也以在地及當季食材為主，減少運輸碳排並支持在地農產品。

飯店營運願景為讓國內外旅客更認識嘉義人文風情，積極參與嘉義市政府各項觀光計畫，如嘉義市國際管樂節，新悦結合每年偏鄉小學關懷感恩音樂會盛大舉行，邀請到日本行進管樂金獎習志野高校吹奏樂團到飯店快閃演出。

除了讓參與的阿里山偏鄉孩子可以獲得需要的資源外，更是打開視野，同時新悦飯店熱情款待遠道而來的日本高校管樂樂團，用熱情與細緻服務為國民外交盡一份心力。

飯店遊程上，以最夯的暑假專案為例，也攜手嘉義中埔築夢森居生態體驗園區，導入生態環境教學解說，寓教於樂，將愛護環境的心傳下去。飯店也是聽覺空間友善場域、自行車友善旅宿、環保旅店、嘉義市兒童友善店家及寵物友善空間旅館等。

蕭友信強調，以人為本，以永續為理念，新悦經營團隊在ESG守護的路上，以行動力證明綠色永續旅遊才是最美的真諦。 新悦花園酒店也是嘉義市兒童友善店家及寵物友善空間旅館等。業者提供 新悦花園酒店接軌國際，遵循GSTC的全球永續觀光準則取得GTS二星認證。業者提供

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