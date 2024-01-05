全家醞釀入店新商機 引進韓國最大拍貼機品牌

全家（5903）醞釀入店新商機！全家今（5）日宣布將席捲韓國大街小巷、韓國最大拍貼機連鎖品牌「人生四格」，引進台中一中街商圈與逢甲商圈內的兩家店舖中，除了提供各種頭飾和道具增添拍照樂趣外，不定期與韓國偶像、團體合作，推出正版授權的限定聯名款邊框。

全家表示，未來持續鎖定觀光和高人流商圈開展拍貼機，看好粉絲和偶像經濟，尤其韓流趨勢不減反增，社群電商「全+1行動購」只要販售韓國明星周邊商品，不少都頗受歡迎，因此人生四格未來持續推出韓團或偶像聯名款邊框，希望讓粉絲買咖啡、繳費還能順便與瘋迷全球的韓國偶像、團體合影。

全家指出，看好拍貼商機，第一階段開在學區和商圈作為測試，包括深受年輕人及觀光客喜愛的台中一中街商圈、逢甲夜市商圈內；挑選台中一中街店與台中金福星店導入人生四格拍貼機台。

現場不僅有化妝台讓民眾補妝、整理儀容，還有眾多變裝道具如：造型頭套、髮箍、眼鏡等，讓消費者自由挑選，拍出充滿個人特色的照片。 消費者免出國，就能在全家體驗正宗韓式拍貼。全家／提供

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