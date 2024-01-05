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全家引進韓國超夯拍貼機「人生四格」 道具、頭飾俱全

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家將席捲韓國大街小巷的「人生四格」（인생네컷） 正韓拍貼機引進台中一中街。圖/全家提供
全家將席捲韓國大街小巷的「人生四格」（인생네컷） 正韓拍貼機引進台中一中街。圖/全家提供

看準韓流商機，全家（5903）將席捲韓國大街小巷的「人生四格」（인생네컷） 正韓拍貼機引進台中一中街商圈與逢甲商圈內的兩家店舖中，讓消費者免出國就能在全家體驗正宗韓式拍貼，還能和韓國明星同框。

「人生四格」是韓國最大的拍貼機連鎖品牌，除了提供各種可愛頭飾和道具增添拍照樂趣外，亦有多款可愛療癒的主題邊框供消費者選擇，更不定期與韓國偶像、團體如BLCAKPINK的成員JISOO、Fromis_9、東方神起、TREASURE等合作，推出正版授權的限定聯名款邊框，讓消費者可以與自己喜愛的K-pop明星「合照」。

全家於深受年輕人及觀光客喜愛的台中一中街商圈、逢甲夜市商圈內，挑選台中一中街店與台中金福星店導入人生四格拍貼機台；現場不僅有化妝台讓民眾補妝、整理儀容，還有眾多變裝道具如：造型頭套、髮箍、眼鏡等，讓消費者自由挑選，拍出充滿個人特色的歡樂照片。

全家聯名店上架的相框圖案與人生四格全台門市同步，讓粉絲買咖啡、繳費還能順便與瘋迷全球的韓國偶像、團體合影，輕鬆體驗韓國最正統的拍貼機玩法，無論是朋友、姊妹、情侶，都能用四格相片留下美好回憶。

人生四格拍貼機體驗流程主要有三步驟。步驟一、店內櫃檯挑選拍照款式。人生四格（인생네컷） 拍貼機提供多種格式的相框可以挑選，價格從150元-250元不等，消費者可於櫃檯參考相框目錄，選擇要拍照的款式。步驟二、確認拍照款式後至全家櫃台結帳，並領取「小白單」。步驟三、領取「小白單」後即可進入拍貼間體驗，「小白單」內容有機台啟動序號及條碼；拍照時，選定好圖框樣式，即可掃描條碼，啟動拍照程序。拍照前還可以先到道具間選擇可愛的裝扮配件。

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