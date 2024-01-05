全家引進韓國超夯拍貼機「人生四格」 道具、頭飾俱全
看準韓流商機，全家（5903）將席捲韓國大街小巷的「人生四格」（인생네컷） 正韓拍貼機引進台中一中街商圈與逢甲商圈內的兩家店舖中，讓消費者免出國就能在全家體驗正宗韓式拍貼，還能和韓國明星同框。
「人生四格」是韓國最大的拍貼機連鎖品牌，除了提供各種可愛頭飾和道具增添拍照樂趣外，亦有多款可愛療癒的主題邊框供消費者選擇，更不定期與韓國偶像、團體如BLCAKPINK的成員JISOO、Fromis_9、東方神起、TREASURE等合作，推出正版授權的限定聯名款邊框，讓消費者可以與自己喜愛的K-pop明星「合照」。
全家於深受年輕人及觀光客喜愛的台中一中街商圈、逢甲夜市商圈內，挑選台中一中街店與台中金福星店導入人生四格拍貼機台；現場不僅有化妝台讓民眾補妝、整理儀容，還有眾多變裝道具如：造型頭套、髮箍、眼鏡等，讓消費者自由挑選，拍出充滿個人特色的歡樂照片。
全家聯名店上架的相框圖案與人生四格全台門市同步，讓粉絲買咖啡、繳費還能順便與瘋迷全球的韓國偶像、團體合影，輕鬆體驗韓國最正統的拍貼機玩法，無論是朋友、姊妹、情侶，都能用四格相片留下美好回憶。
人生四格拍貼機體驗流程主要有三步驟。步驟一、店內櫃檯挑選拍照款式。人生四格（인생네컷） 拍貼機提供多種格式的相框可以挑選，價格從150元-250元不等，消費者可於櫃檯參考相框目錄，選擇要拍照的款式。步驟二、確認拍照款式後至全家櫃台結帳，並領取「小白單」。步驟三、領取「小白單」後即可進入拍貼間體驗，「小白單」內容有機台啟動序號及條碼；拍照時，選定好圖框樣式，即可掃描條碼，啟動拍照程序。拍照前還可以先到道具間選擇可愛的裝扮配件。
▪ 漏水、有小強都接受…租屋族都超能忍？ 網曝關鍵原因：沒得選
▪ 買新大樓公設浪費錢？ 過來人推「1族群」很適合
▪ 月付2萬房貸想住大樓？月薪6萬者在這2都有機會
▪ 打房這麼用力 為何房價不降？賴正鎰：這情況40年沒見
▪ 賣厝阿明／買賣成交後 屋主有權不讓買方看屋？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言