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黑沃咖啡攜手霧峰林家宮保第園區 發表聯名咖啡禮盒

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
黑沃咖啡執行長林佩霓(左)展示與霧峰林家宮保第園區聯名的咖啡禮盒。記者宋健生/攝影
黑沃咖啡執行長林佩霓(左)展示與霧峰林家宮保第園區聯名的咖啡禮盒。記者宋健生/攝影

從台中出發的黑沃咖啡「HWC」，今(5)日與霧峰林家宮保第園區共同發表「醉香百年風華醉貴妃咖啡禮盒」，這款聯名禮盒是台中市政府文化局舉辦的「TCOD」(Taichung Original Design)台中原創品牌計畫牽線的成果。

台中副市長王育敏表示，這項計畫的目標是促進台中原創品牌的合作，不僅是一場品味的盛宴，更是對台中文化優雅和原創精神的深刻體現，讓在地品牌共同發光發熱。

創立於2016年底的黑沃咖啡，剛滿七周年已成為台中在地品牌代表之一，目前在全球擁有超過百家門市，並成功拓展至馬來西亞和汶萊海外市場，始終秉持著對品質的堅持和對在地文化的熱愛，積極尋求在地品牌結合推廣國際。

春節前夕，黑沃咖啡與霧峰百年品牌林家宮保第園區強強聯手，共同推出醉香百年風華醉貴妃咖啡禮盒，以林家宮保第園區百年古蹟大花廳為意象，結合傳統國劇戲曲元素，以醉貴妃與牡丹亭的概念設計，將精品咖啡表現出花香與酒香的完美結合。

禮盒內含琉璃沖泡壺一個，搭配來自非洲衣索比亞及肯亞產區的嚴選精品咖啡豆，包括「醉貴妃」、「牡丹亭」浸泡咖啡包等2款，共計8包。以「一壺靜泡咖啡，醉香百年風華」為主題，讓人感受這場極致品味的視覺、嗅覺和味覺盛宴。

今天的發表會，選在林家宮保第園區大花廳舉行，包括台中副市長王育敏及交通部觀光署參山國家風景區管理處長曹忠猷、經發局長張峯源、觀光局長陳美秀、運動局長李昱叡、交通局長葉昭甫、數位局長林谷隆、社會局長廖靜芝、新聞局長鄭照新、文化局副局長曾能汀、台中市議員林霈涵議員等人都到場見證。

霧峰林家宮保第園區董事長林俊明表示，他很高興，宮保第園區與黑沃咖啡強強聯手，共同將台中的多元文化特色推向國際舞台。

「每杯美味來自對高品質咖啡的堅持！」黑沃咖啡執行長林佩霓甚至親赴非洲挑選精品咖啡豆。她強調，這次與霧峰林家宮保第園區的聯名禮盒，是台中市文化局舉辦的「TCOD」台中原創品牌計畫牽線的成果。

在這個特殊的年前活動期間，關注活動資訊將有機會參與抽獎活動，抽得醉貴妃禮盒及霧峰林家宮保第門票，更能於年節期間深度體驗林家宮保第園區的文化底蘊。

林佩霓表示，醉貴妃聯名禮盒將成為2024年節送禮的絕佳選擇，希望帶給消費者一場品味與文化的雙重享受。而黑沃咖啡與霧峰林家宮保第園區的合作，也特為台中注入更多的活力和創意，成為在地品牌發展的亮點。

副市長王育敏(中)與黑沃執行長林佩霓(左3)、宮保第園區董事長林俊明(右3)等人一起手沖咖啡。記者宋健生/攝影
副市長王育敏(中)與黑沃執行長林佩霓(左3)、宮保第園區董事長林俊明(右3)等人一起手沖咖啡。記者宋健生/攝影
黑沃咖啡攜手霧峰林家宮保第園區，在宮保第園區大花廳發表聯名咖啡禮盒。記者宋健生/攝影
黑沃咖啡攜手霧峰林家宮保第園區，在宮保第園區大花廳發表聯名咖啡禮盒。記者宋健生/攝影

咖啡 文化局 觀光

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