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北市YouBike前30分鐘免費有譜 北市交通局：預算通過後將宣布實施日期

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
北市交通局表示YouBike前30分鐘免費，將待2024年預算通過後再宣布實施日期。本報資料照片
北市交通局表示YouBike前30分鐘免費，將待2024年預算通過後再宣布實施日期。本報資料照片

為落實2030北市減碳40%及綠運輸使用率70%目標，將實施YouBike前30分鐘免費，鼓勵民眾使用零碳運具，增加全市減碳成效，北市交通局表示YouBike前30分鐘免費，將待2024年預算通過後再宣布實施日期。

交通局表示，曾針對「汽機車」族群及「YouBike族群」進行民意調查，普遍皆支持前30分鐘免費政策；另針對汽機車族群中，短途交通改使用YouBike意願亦逾6成。

至社會大眾關切是否會造成無車可借問題，交通局表示，2023年5月及12月分別局部新增1,780車及1,500車後，全市站點見車率已由5月80%增加至90%，2024年預計再依此新增車輛策略，再擴增6,000輛，同時優化調度及增加調度人力，以因應前30分鐘免費實施使用需求。

2024 YouBike 減碳

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