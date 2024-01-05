2023年六都家戶購屋意願有五都下滑 四都買氣低於疫情前
2023年房市開低走高，六都12月合計買賣移轉棟數年增16%，不過，全年度交易不理想住商機構依據六都地政局及民政局資料，統計六都家戶購屋比，2023年與2022年相比，僅台南市走揚，桃園市家戶購屋比在2022年高達5%，代表每100戶有5戶買房，去年跌至4.5%，買氣甚至低於疫情爆發前。台北、新北、高雄也都比疫情前的2019年還低。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，雖然去年第4季房市因青安貸政策催動，交易逐月回溫，但去年上半年房市因多重打炒房政策及升息衝擊，交易量陷入低谷，因此多數區域全年度買氣下挫。
家戶購屋比是指每100個家戶數中，有多少家庭買了房子，計算方式是房屋移轉棟數除以設籍的家戶數；家戶購屋比愈高，代表這個行政區的家庭購屋意願愈高、房市買氣比較好
綜觀六都家戶購屋比，2023年桃園市跟台中市為4.5%，同位六都之首，台北市2.5%、新北市3.6%、台南市3.4%、高雄市3.2%；台北、新北、桃園、高雄等四都，買氣不但低於2022年，甚至比疫情前的2019年還低，唯一正成長的是台南市，因前年買氣走跌，壓低基期，所以去年台南市全年買賣移轉棟數增加8.1%，買氣正成長。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，土地、營建成本高，新案價格沒有因平均地權條例新法下修，加上這次總統大選候選人不再聚焦打房，房價依然堅挺，使得觀望已久的買方陸續進場，讓去年底房市小陽春，略為扳回頹勢，預期今年能延續熱度。
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