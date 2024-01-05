不再嫌老了 台北40年老屋交易占比近四成

消費者購買房屋往往會考慮屋齡，永慶房產集團統計2023年七都實價登錄交易資訊，台北市屋齡中位數為35.5年，即有半數交易案件屋齡超過35.5年，是七都最老，而新竹縣市屋齡最年輕，僅16.4年。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市是七都之中都市化程度最高的縣市，歷經長期發展，時至今日可供建築的大面積土地稀少，近年新建案多是採取都更、危老等方式辦理。

但新增供給有限，因此屋齡30年以上建物比例居高不下，消費者購屋時可選擇的房子屋齡也偏高，今年交易案件中屋齡40年以上的占比高達37%，直逼四成。

除此之外，台北市的房價在七都中也是價格最高的縣市，在相同的預算之下，通常屋齡較高的物件也較有價格優勢，加上通常屋齡偏高的房屋多位於精華地段，加上公設比相對較低，實際使用坪數實在，仍然相當受購屋族群青睞。

七都中位數屋齡最年輕的則是新竹縣市16.4年，其次是桃園市18.8年，新北市、台中市、台南市及高雄市中位數屋齡則集中落在24至26年之間。統計屋齡在15年內的交易占比，新竹縣市與桃園市二都有超過四成購屋者購買屋齡15年內的房屋，占比分別為46%與42%。

陳金萍表示，新竹縣市受惠於竹科大量就業人口帶動購屋需求，加上薪資水準較高，購屋客群年輕且購買力強，偏好購買較新的房子，「喜新厭舊」態度鮮明。

至於桃園市，因近年來公共建設、重劃區開發等利多不斷，讓桃園市人口穩定成長，也吸引不少建商進駐推案，購屋選擇多元，吸引年輕族群目光，加上房價在北北桃生活圈中相對實惠，讓原本居住於雙北的民眾選擇南向購屋，首購族群需求強勁，偏好較新的房子，因此，成為15年以下住宅交易占比次高的都市。

若觀察屋齡5年內的交易占比，台南市與高雄市5年內新屋占比達27%，是七都新屋交易占比最高的縣市。

陳金萍分析，因南部科學園區進駐產業多元，近年產業快速成長，也帶動台南房市交易熱絡，加上重劃區土地釋出吸引建商推案，新屋穩定供給，也帶來一波新屋交屋潮，拉升5年內新屋占比，其中又以安南區新屋交易尤為熱絡。

高雄則受惠於台積電進駐楠梓產業園區，加上橋頭園區開發，未來將可串聯台南園區、路竹園區、楠梓產業園區、亞灣創新園區形成產業聚落，發揮半導體產業鏈群聚經濟效益，產業效應增加大量就業機會，也推升購屋需求。

另外過去建商推案積極，近兩年陸續交屋，也造就新屋市場交易熱絡。而從實價登錄交易資訊觀察，高雄今年5年內新屋交易主要以楠梓、橋頭、仁武為交易熱區。

台南與高雄也是台灣南部發展最早的兩個縣市，傳統都會區域亦有眾多房市交易量，因此雖然南二都和桃竹地區於屋齡五年以下的交易比例均高，但是台南與高雄在屋齡30年以上的房屋交易量，亦占三成以上。 2023年七都房屋交易屋齡統計 資料來源／永慶房屋

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