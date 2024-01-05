快訊

鄰居阿嬤每天「念經敲木魚」 他被吵到睡眠不足：報警沒用

Jennie「離開YG心聲」全說了！告別7年公司　首度公開出走原因

不要遺產…想「拋棄繼承」展孝心全給媽媽？律師曝千萬不可：原因有這三個

不再嫌老了 台北40年老屋交易占比近四成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／永慶房屋提供
房市示意圖／永慶房屋提供

消費者購買房屋往往會考慮屋齡，永慶房產集團統計2023年七都實價登錄交易資訊，台北市屋齡中位數為35.5年，即有半數交易案件屋齡超過35.5年，是七都最老，而新竹縣市屋齡最年輕，僅16.4年。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市是七都之中都市化程度最高的縣市，歷經長期發展，時至今日可供建築的大面積土地稀少，近年新建案多是採取都更、危老等方式辦理。

但新增供給有限，因此屋齡30年以上建物比例居高不下，消費者購屋時可選擇的房子屋齡也偏高，今年交易案件中屋齡40年以上的占比高達37%，直逼四成。

除此之外，台北市的房價在七都中也是價格最高的縣市，在相同的預算之下，通常屋齡較高的物件也較有價格優勢，加上通常屋齡偏高的房屋多位於精華地段，加上公設比相對較低，實際使用坪數實在，仍然相當受購屋族群青睞。

七都中位數屋齡最年輕的則是新竹縣市16.4年，其次是桃園市18.8年，新北市、台中市、台南市及高雄市中位數屋齡則集中落在24至26年之間。統計屋齡在15年內的交易占比，新竹縣市與桃園市二都有超過四成購屋者購買屋齡15年內的房屋，占比分別為46%與42%。

陳金萍表示，新竹縣市受惠於竹科大量就業人口帶動購屋需求，加上薪資水準較高，購屋客群年輕且購買力強，偏好購買較新的房子，「喜新厭舊」態度鮮明。

至於桃園市，因近年來公共建設、重劃區開發等利多不斷，讓桃園市人口穩定成長，也吸引不少建商進駐推案，購屋選擇多元，吸引年輕族群目光，加上房價在北北桃生活圈中相對實惠，讓原本居住於雙北的民眾選擇南向購屋，首購族群需求強勁，偏好較新的房子，因此，成為15年以下住宅交易占比次高的都市。

若觀察屋齡5年內的交易占比，台南市與高雄市5年內新屋占比達27%，是七都新屋交易占比最高的縣市。

陳金萍分析，因南部科學園區進駐產業多元，近年產業快速成長，也帶動台南房市交易熱絡，加上重劃區土地釋出吸引建商推案，新屋穩定供給，也帶來一波新屋交屋潮，拉升5年內新屋占比，其中又以安南區新屋交易尤為熱絡。

高雄則受惠於台積電進駐楠梓產業園區，加上橋頭園區開發，未來將可串聯台南園區、路竹園區、楠梓產業園區、亞灣創新園區形成產業聚落，發揮半導體產業鏈群聚經濟效益，產業效應增加大量就業機會，也推升購屋需求。

另外過去建商推案積極，近兩年陸續交屋，也造就新屋市場交易熱絡。而從實價登錄交易資訊觀察，高雄今年5年內新屋交易主要以楠梓、橋頭、仁武為交易熱區。

台南與高雄也是台灣南部發展最早的兩個縣市，傳統都會區域亦有眾多房市交易量，因此雖然南二都和桃竹地區於屋齡五年以下的交易比例均高，但是台南與高雄在屋齡30年以上的房屋交易量，亦占三成以上。

2023年七都房屋交易屋齡統計 資料來源／永慶房屋
2023年七都房屋交易屋齡統計 資料來源／永慶房屋

建商 重劃區

延伸閱讀

2023十大建商曝 最強黑馬「僅推2案」就奪冠

政見會高嘉瑜與李彥秀互嗆 吳欣岱自稱唯一不拿建商獻金

桃園永安漁港周邊道路將變身 斥資3.4億改善年底完工

爭取施作人行道惹議 桃園市議員黃瓊慧控診所醫師情勒

相關新聞

高鐵工會不滿年終獎金擬罷工 總經理發信喊話：爭取歷年最高獎金

台灣高鐵企業工會不滿資方年終僅發2.3個月，認為應要4個月才合理，昨天晚間喊話公司，儘速在調解會前提出符合期待方案，否則...

2023十大建商曝 最強黑馬「僅推2案」就奪冠

2023年十大建商出爐，根據591新建案統計，前十名上榜建商合計推案量達7,856億元，年增34.8%；但個數、戶數則為...

2023年六都家戶購屋意願有五都下滑 四都買氣低於疫情前

2023年房市開低走高，六都12月合計買賣移轉棟數年增16%，不過，全年度交易不理想住商機構依據六都地政局及民政局資料，...

2024年申報地價 要於今年1月31日前完成申報

2024年公告地價自今年1月1日起於新北市各地政事務所公告，淡水地政事務所提醒您，土地所有權人若有申報地價的需求，請於今...

脫北族不買了？桃園買氣急滑、低於疫情爆發前

2023年房市開低走高，不過全年交易仍不理想，住商機構統計代表區域買氣的家戶購屋比，2023年與2022年相比僅台南市走...

淡水交易縮4成 房仲：是屋主惜售不想賣

淡水幅員遼闊，轄區包山包海，又坐擁雙北地區少有的大面積重劃區「淡海新市鎮」，向來是雙北購屋民眾的重點關注區塊，不過最近幾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。