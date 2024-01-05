紅海危機帶動海運價格大漲 法人：留意農曆年後走勢

紅海危機帶動全球海運價格大漲後，分析師指出，短期內，紅海危機難解，將支撐1月全球海運運價走揚，但農曆年後進入需求空窗期，需留意未來運價走勢。

法人機構表示，市場傳出歐洲線海運運價大漲一倍後，因船舶調度困難，北美線運價也開始大漲逾一倍，主要因紅海危機對於歐洲線帶來直接衝擊，而其所衍生的調度問題導致航商需投入較多船舶及貨櫃因應，進而消化過剩運力，為遠洋線運價帶來外溢效應。

短期內紅海危機難解，有望推升1月運價走揚，但農曆年後進入需求空窗期，船舶陸續返回亞洲港口後，航商調度將相對具有餘裕，此外，2024年貨櫃市場運力增速逾9% ，隨年後新船陸續下水，亦將逐漸緩解紅海危機事件導致的供給吃緊狀態。

展望後市，紅海危機事件的持續性以及貨櫃市場新船大量下水，仍是運價走勢的最大變數。若航商繞道好望角成為常態，儘管尚未能扭轉產業供過於求的結構，然在市場供給過剩缺口縮小下，航商的獲利及評價仍有望獲得提升，反之則運價將再度回落至損平點附近震盪。

另外，也有分析師認為，歐洲線運量佔全球貨量比重約13.4%，受到紅海危機影響，全球前五大航商有四家改繞到好望角，加上農曆年前是出貨小高峰，造成運價飆升，然而農曆年後進入全年最淡季，貨量下滑，加上巴拿馬運河第2季進入雨季，市場不易出現全面性的堵塞或是塞港，航商透過徵收調櫃費應屬短期現象，未來需留意農曆年後的運價走勢。

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