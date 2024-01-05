2023十大建商出爐 最強黑馬「僅推2案」就奪冠

2023年十大建商出爐，根據591新建案統計，本次前十名上榜建商合計推案約8千億元，較去年同期大增逾3成；但個數、戶數則為105件、2.8萬戶，雙雙年減1至2成，供給量較往年明顯減少。

此外冠軍則首度換人，威京集團上演大驚奇首次入榜就奪冠，商辦案「京華廣場」更以1600億元的量體刷新單一個案規模，讓「前」龍頭寶佳機構挑戰五連霸夢碎，堪稱史上最強黑馬。

591新建案指出，受政策及選舉干擾，過去一年建商紛紛收手觀望，住宅新案水位明顯下降，如寶佳這次雖保持千億以上案量，但仍較前年量縮近700億元，年減3成多。

反觀商辦及廠辦等產品，受惠貿易戰、科技業興盛等影響，前幾年市場曾迎來一波需求高峰，再加上受打炒房政策衝擊較小，吸引建商持續布局，也成為冠軍換人做的主因之一。

首度上榜就奪冠的威京集團，重心橫跨住宅、商辦及廠辦等領域，推案不算頻繁，但每每有新案問世就是轟動四方。

其近年代表作，從每戶動輒數十億的超級豪宅「陶朱隱園」，再到去年全台單一案量最大的商辦案「京華廣場」，可說話題性十足。

根據調查，該案目前每坪開價約250萬元，預計興建四棟辦公大樓，地下7層、地上19層，單層銷售面積約700~1,100坪，最快在2026年就會落成。

至於寶佳，無論戶數、個案都是傲視群雄，去年重心主要集中在桃園、新北及台中等地，以桃園來說，新案分布在龜山、八德及蘆竹等區，合計約有500億元案量，占整體總銷比重逾3分之1，顯示策略上仍以鎖定蛋白區買盤為主。

季軍興富發則積極回防蛋黃區，這次量體直逼千億，年成長超過3成，尤其是總銷逾百億的指標住宅案中，除台南市安南區的「南科悦揚」屬蛋白區，其餘「雍悦一方」、「雲頂」和「孟學苑」分別坐落在台中西屯及高雄三民等精華區塊。

排名第四名且連5年都上榜的豐邑，近年除了固守台中市，在北屯區接連推出「豐穗」、「豐邑太原YES」、「浩瀚景立方」等案外，也持續加碼四處獵地，這次台南市東區、桃園龜山都可見其開案，量能也衝破800億元，年增近4成。

第五名的茂德機構則在新北市火力全開，光三重區「都廳大院2」、「晴空大地」就挹注3500多戶供給，相當驚人。

排名第六，由知名代銷甲山林轉投資的愛山林建設，今年主力著重在雙北地區，像北市中山區就有總銷120億元的「中山麗池」，新北市在土城區也有「金城帝寶」系列等百億大案，其中前者因北市高房價影響，小坪數產品銷況不錯。

同樣是首度進榜的新面孔，三圓建設憑藉總銷450億元的大安區豪宅案「Diamond Towers台北之星」搶占第七名，據悉該案每坪開價約230至290萬元，單戶總價至少4億起跳。

至於第八、第九名則分屬遠雄及達麗兩家知名建商，以遠雄來說，看好中南部就業、房價等優勢，去年在北部除桃園市大園區的「遠雄仰森」外，其他個案都落在台中、台南及高雄，整體推案水位直逼4百億元。

達麗建設同樣主打有建設議題加持的蛋白區，包含台中烏日、高雄橋頭及岡山等地都有新案登場。

排名第十，推案橫跨廠辦、商辦及住宅的華固建設，今年代表作清一色為商辦案，在北市中山、南港分別有「華固時代置地」、「華固中央置地」兩案，為當地商辦市場再添亮點。 三圓建設以北市大安區豪宅，總銷450億元的「Diamond Towers台北之星」入榜。圖／591新建案提供 2023年全台十大建商推案量排行。591新建案提供 2023年全台十大建商推案指標一覽。591新建案提供

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