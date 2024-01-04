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認購萬顆「嘉義極光哈密瓜」 清景麟支持小農、送給逾2000住戶

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
清景麟認購萬顆「嘉義極光哈密瓜」，送給逾2000住戶。清景麟提供
清景麟認購萬顆「嘉義極光哈密瓜」，送給逾2000住戶。清景麟提供

指標建商清景麟建築以行動支持小農，近三年累計認購上萬顆「嘉義極光哈密瓜」送給逾2000住戶，這品種被稱為哈密瓜界愛馬仕，深受市場歡迎。

清景麟建築團隊總經理謝宗澂表示，嘉義縣長翁章梁自上任後，推動嘉義縣轉型「農工大縣」，在嘉義最具競爭力的農業技術基礎上，導入智慧科技及創新育成技術，並創立「嘉義優鮮」自有品牌，成立「嘉義縣智慧農業跨域整合平台」，協助輔導農友媒合通路與轉型，行銷在地高品質農產品，不僅成功走出嘉義行銷全台更站上世界發光發亮。

嘉義縣政府與太保市農會近年積極輔導農民轉型培育高經濟精緻農產，經專業團隊運作，配合創新育成技術，成功推出擁有哈密瓜界愛馬仕稱號的「嘉義極光哈密瓜」，而身為指標建商的清景麟建築團隊，行動支持小農，率先相挺，連續三年累計認購萬顆哈密瓜。

「嘉義極光哈密瓜」以溫室一株一果方式栽培，甜度可高達18度，每一口都是幸福滋味，獨特的口感與美味，加上嚴格認證標準，讓「嘉義極光哈密瓜-歐若拉」擁有哈密瓜界愛馬仕稱號。

謝宗澂指出，清景麟建築團隊看見嘉義縣政府的用心與在地小農對於自家物產的堅持，每到產季就會向太保市農會訂購「嘉義極光哈密瓜-歐若拉」（AURORA MELON）送給已購客戶，這項行動至今已邁入第三年，共累計認購高達1萬顆哈密瓜。

深耕嘉義高鐵特區的清景麟建築團隊，除與縣市政府共同關注推動縣市發展，也發揮企業本身專業領域與自我期許，在嘉義高鐵特區、縣治特區陸續推出高質感住宅，滿足未來嘉科園區就業人才居住需要，以建築之美提升區域建築風貌，擘劃優質住宅生活。

清景麟認購萬顆「嘉義極光哈密瓜」，送給逾2000住戶。清景麟提供
清景麟認購萬顆「嘉義極光哈密瓜」，送給逾2000住戶。清景麟提供
清景麟認購萬顆「嘉義極光哈密瓜」，送給逾2000住戶。清景麟提供
清景麟認購萬顆「嘉義極光哈密瓜」，送給逾2000住戶。清景麟提供

農業 農民 建商

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