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單月轉移棟數為六都第一！台南市去年10月住宅交易「這2區最旺」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市去年10月住宅價格指數出爐，本期住宅價格指數為138.24，較前期(9月)上漲0.56%，相較去年同期則上漲5.61%。台南房市示意圖。記者游智文／攝影
台南市去年10月住宅價格指數出爐，本期住宅價格指數為138.24，較前期(9月)上漲0.56%，相較去年同期則上漲5.61%。台南房市示意圖。記者游智文／攝影

台南市去年10月住宅價格指數出爐，本期住宅價格指數為138.24，較前期(9月)上漲0.56%，相較去年同期則上漲5.61%。綜觀今年度市場表現，南市不動產市場價格呈現穩定微幅上揚，交易量方面，剛性自住需求帶動買氣回溫，本期交易量較前期明顯增加38.1%，較去年同期則大幅增加66.81%。

地政局長陳淑美表示，本期住宅價格指數微幅上漲，全市10月建物移轉棟數共計2704棟，受惠於歸仁區以及永康區等地買氣湧現，較前期(9月)大幅增加38.1%，與去年同期相較也大幅增加66.81%，與9月買氣萎縮的情勢大為不同，單月漲幅位處六都中表現第一。

今年度截至本期為止，各月建物買賣移轉棟數雖有變化，但在市場剛性需求仍穩定支撐下，買氣也持續加溫，整體買賣棟數呈現上升趨勢。

各行政區住宅價格指數表現，以新市區漲幅最高，與前期（9月）相較，上漲1.79%，其次為北區與歸仁區，分別微幅上漲1.06%以及1.05%。若與去年同期相較，漲幅最高的前三個行政區依次為安南區、永康區以及北區，分別小幅上漲8.24%、7.32%以及6.65%，顯示近年受市中心開發趨於飽和的情況下，需求逐漸外溢，此三區域房市穩定微幅上揚。

反觀善化區以及南科區域等價格指數亦較前期（9月）則呈現微幅下跌的趨勢，尤其以善化區微幅下跌1.13%最為明顯，南科區域則微幅下跌0.58%；此外，新營區以及仁德區相較前期（9月）也呈現微幅下跌的情形，跌幅分別為0.68%以及0.04%，上述地區房市是否出現價格鬆動現象，仍有待持續觀察。

各行政區交易量表現，交易量前三名分別為永康區（716棟）、歸仁區（475棟）以及安南區（372棟），與前期（9月）相比，分別增加186.40%、1483.33%以及43.08%，其中又以歸仁區增加幅度最大，可能與當地新建案完工有關。

市中心區域交易量下滑，與去年同期相較，又以安平區減少約4成位居第一，中西區減少約2成，東區持平的狀態。整體而言，本期住宅市場價格持續微幅上揚，交易量則受惠於永康區以及歸仁區等地而明顯增加，後續房市是否回溫將持續觀察。各行政區次市場受到各重大開發計畫與新建案完工影響而有不同變化，詳細住宅價格指數資訊將公佈在地政局網站。

本期（112年10月）建物買賣移轉棟數及變動率。圖／台南市地政局提供
本期（112年10月）建物買賣移轉棟數及變動率。圖／台南市地政局提供
本期（112年10月）住宅價格月指數及變動率（基期：110年1月=100）。圖／台南市地政局提供
本期（112年10月）住宅價格月指數及變動率（基期：110年1月=100）。圖／台南市地政局提供
佳里區、新營區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
佳里區、新營區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
台南市112年10月清理後交易量分布圖。圖／台南市地政局提供
台南市112年10月清理後交易量分布圖。圖／台南市地政局提供
全市及不同建物型態住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
全市及不同建物型態住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
南科區域、善化區、新市區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
南科區域、善化區、新市區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
中西區、安平區、南區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
中西區、安平區、南區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
北區、永康區、安南區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
北區、永康區、安南區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
東區、仁德區、歸仁區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供
東區、仁德區、歸仁區住宅價格月指數趨勢圖。圖／台南市地政局提供

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