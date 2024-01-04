原預定明天開票…長榮機師罷工將納二階全員投票 這日一併開票

長榮航空機師指控長榮航空拒絕合理調薪、調整外站津貼，以及違法聘雇外籍機師，日前由桃園市機師工會發起為期2周罷工投票，投至今天下午5時止，原定明開票公布結果。不過，桃園市機師職業工會理事長李信燕今表示，主管機關認為全體工會成員都參與罷工投票，程序才完備，為避免確保相關程序進行，以及避免開票結果互相影響，明原定開票暫緩，預定8日開啟為期兩周第二階段投票，兩階段投票結果均在22日開票。

桃園市機師工會今天表示，近日因中央主管機關勞動部及地方主管機關桃園市勞動局對僅由工會長榮分會會員，而非全體會員（包含非長榮分會之其他會員）進行投票表達疑義，傾向建議，即便僅為工會長榮分會會員與長榮航空公司間之勞資爭議，程序上仍亦宜由工會全體會員投票，較為完備。

桃園市機師工會表示，經臨時理監事會討論後，尊重主管機關見解，另為萬無一失地確保合法罷工權取得一切相關程序，無任何可置喙、質疑之空間，決議將於在1月8日至21日，增列由機師工會「非長榮分會會員」進行投票程序。

桃園市機師工會指出，長榮分會會員投票期間，並未因此而延長，同樣維持1月4日下午5點至。1月4日下午5時後，會在工會監事與律師的見證，以及錄影存證下封存票匭。

桃園市機師工會表示，原訂1月5日上午針對長榮分會會員投票結果開票，在避免對後續工會「非長榮分會會員」投票意向產生不必要影響考量下，將延後至1月21日工會「非長榮分會會員」投票時間截止後隔日，亦即1月22日上午，統一開票，並一次公布完整結果。1月22日上午統一開票過程，勞工主管機關亦將派員全程指導、確認程序。

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