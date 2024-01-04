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外交部宣布捐6,000萬日圓賑災日本 盼深化台日間「善的循環」

經濟日報／ 記者余弦妙／台北即時報導
外交部宣布我國政府捐贈6,000萬日圓賑災。（圖／外交部）
外交部宣布我國政府捐贈6,000萬日圓賑災。（圖／外交部）

日本石川縣能登半島地區在1月1日下午發生芮氏規模7.6強震，造成嚴重人員傷亡及重大災情。為協助日本賑災，外交部今（4）日上午舉行記者會，宣布政府捐贈6,000萬日圓賑災，並由衛福部開設民間捐款賑災專戶提供國人自發性捐款，盼以實際行動協助日本災區重建及災民生活。

外交部長吳釗燮致詞時表示，台日兩國關係緊密，人民情感深厚，雙方政府及人民總在彼此危急時伸出援手；我國台南及花蓮地震發生後，日本第一時間派遣救難隊來台協助；在我國新冠肺炎疫情嚴峻之際，日本也及時援贈台灣420萬劑疫苗，台灣人民至今仍然銘感於心。

日本大使片山致詞表示感謝震災後受到台灣各界人士關懷與善意，也在第一時間收到蔡英文總統等人的慰問，深感台灣總是在日本遭遇困難時即時伸出援手，是日本真正的朋友。

外交部表示，此次日本發生強震致災，政府及國人再度展現人道關懷精神，將結合政府及民間力量募集善款，並委由日本政府轉交災區賑濟災民及復原重建，盼藉此進一步深化台日間「善的循環」，延續台日友誼，也衷心期盼受災民眾早日重建家園，恢復正常生活。

日本 捐款 強震

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