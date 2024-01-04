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吉林案近300組預約賞屋！鄉林賴正鎰：未演先轟動

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
圖為鄉林集團董事長賴正鎰。鄉林提供
圖為鄉林集團董事長賴正鎰。鄉林提供

鄉林集團董事長賴正鎰今(4)日在年終記者會中指出，鄉林今年首季有台北市中山區吉林案、雲林斗六案正式開案，萬華都更案今年Q3也將進場銷售，其中吉林案未演先轟動，已有近三百通（組）預約賞屋。

鄉林建設（5531）去(2023)年有台北三重的「鄉林恆美」案交屋及「鄉林士林官邸」租金收入，另有轉投資大陸子公司青島鼎林的涵碧樓酒店、南京鼎正的涵碧樓酒店收入和酒店式公寓與寫字樓的房產銷售收入，1至11月自結營收累計達36.8億元，較去年同期約增加24.5億元，年增197.99%。

賴正鎰今(4)日年終記者會搶先宣布即將開案的台北市中山區吉林案的好消息，他說，吉林案基地1100坪，且地主100%同意，共有住家123戶、店面6戶，總銷130億元，目前基地舊屋已拆完，正進行綠美化，元月下旬將有活動揭幕儀式。

他說，鄉林布局商業不動產已有20年經驗，以台灣經驗跨足大陸後，持續籌備台灣第二間涵碧樓，也會在美國及東南亞等地布局，加速國際化。已備妥超過總銷1,251億元的土地案量，足以未來五年推案之用，每年計畫維持200至300億元推案量。

鄉林在雙北市有20塊都更土地，去年陸續收網推案外，也有購地計畫，包括台北市的北士科園區土地，新北市塭仔圳重劃區及三重的二重重劃區等地，中部則以台中13、14期重劃區，單元4、5重劃區及水湳經貿園區，彰化及員林為推案區域，正與地主談判中，今年已備妥35億元，要在雙北與中部各購入3塊土地。

鄉林看好都更帶來的都市翻新熱潮，今年要在吉林路與農安街口的吉林都更案，最近新的廣告標語「結廬在中山」才亮相，就接到了上千通洽詢電話，其中有近三百通已經預約賞屋。

他指出，「結廬在中山」是引用陶淵明「結廬在人境，而無車馬喧。」這句話，表達在中山區的核心區域，以鄉林建築美學打造陶淵明美好的生活意境，且吉林中山案就在位於吉林路上的燙金地段，鄰近捷運中山國小站及花博新生公園，生活機能與交通條件優越，新大樓蓋成後，將成為當地矚目的新焦點。

他表示，吉林案的接待中心安排在鄉林士林官邸總部，這也是鄉林首度以自家總部作為新案接待中心與樣品屋，不僅有維護自家品牌的用意，正考慮未來台北推案，接待中心都會放在士林官邸的集團總部。

此外，鄉林首度返雲林故鄉投資，看好斗六、虎尾及斗南「雲林金三角生活圈」市生活機能完善，產業發展快速等聚焦效應，吸引國際大廠投資，年輕人返鄉或跨域就業機會大增，交通快速發展，年輕人返鄉就業，小家庭暴增，近5年家戶數就增加4,418戶，年增0.55%。去年買下斗六車站附近的核心區域，1,600坪土地將推最美的飯店式管理的社區，224戶，總銷28億元，預計三月公開。

鄉林 重劃區

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