統一超搶年貨採買、大選補給雙商機 1月有望淡季不淡

統一超（2912）旗下7-ELEVEN衝刺春節採買需求與選舉商機，線下逾6,800家門市自1月10日至15日，推出線上下同步推優惠與回饋；另外，2024年總統大選倒數計時，7-11估各地造勢活動、返鄉人潮，將帶動周邊門市飲料，將提前備貨，估可帶動門市業績較平日成長超過兩成，有望淡季不淡。

1月雖為超商淡季，不過有望受惠春節採買需求，讓營收增添動能。7-11表示，看好新春送禮、掃除換新、試手氣博好運等農曆年生活需求，1月10日起開跑「好運龍來開心價活動」推出春節禮盒、精品家電、龍年開運金喜福袋等優惠。

另外，選舉倒數九天，有望將帶動競選總部、交通及轉運站周邊門市的即時即飲補給需求升溫，提前部署全台上百間熱點門市加強備貨量，推估TOP5熱賣商品結構包含飲料、鮮食、CITY系列飲品、星級饗宴-滷味、麻辣燙等備貨量加強，部分門市備貨更僅次於跨年。

期間加上獻上7-ELEVEN「好運龍來開心價活動」推出相關咖啡和飲料優惠，藉由門市加強備貨、獨家優惠活動等多元作法搶攻大選商機，預估帶動相關門市業績較平日成長超過2成。

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