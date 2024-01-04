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北北基桃生活圈千萬買房要選哪？這區1天交易5件最熱銷

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
北北基桃大生活圈中，桃園中壢區擁有最多的千萬元以下房屋交易量，顯示該地千萬房屋選擇相當多、房市亦相當蓬勃。圖／永慶房產集團提供
北北基桃大生活圈中，桃園中壢區擁有最多的千萬元以下房屋交易量，顯示該地千萬房屋選擇相當多、房市亦相當蓬勃。圖／永慶房產集團提供

隨北北基桃大眾運輸網陸續到位，北北基桃生活圈逐漸成型，加上新青年安心成家優惠貸款上路，讓許多負擔不起北市高額房價的民眾逐漸往北北基桃外圍尋覓千萬以內的房屋。永慶房產集團統計2023年實價登錄資訊，盤點北北基桃總價千萬元以內的十大交易熱區，中壢區以1,785件居冠，等於1天交易超過5件，交易熱絡，淡水區則以1,603件居次，桃園區1,444件第三。

前5名熱門行政區，桃園市就占4個，顯見桃園千萬價格內的房屋選項眾多、房屋交易也相當熱絡。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園市人口於今年正式突破230萬人，也是六都中唯一人口自然增加正成長的縣市，購屋需求穩定。

此外，桃園市地理位置與新北市相鄰，交通有高鐵、台鐵、機場捷運、高速公路與快速公路連接雙北地區，相對實惠的房價也吸引不少雙北購屋消費者選擇在桃園地區購屋置產。

桃園市中交易量最大的中壢區與桃園區是桃園市都會重要核心，也分別是全台人口第三與第二多的行政區。中壢車站與桃園車站各是該行政區主要的商業中心，生活機能成熟交通便利，總價千萬內交易平均面積約26至30坪。

陳金萍指出，中壢區與桃園區均為開發相對成熟的區域，因開發較早，除了重劃區屋齡相對較新外，當地也有不少屋齡20年甚至30年以上的中古屋，吸引有預算限制、房數考量的小資家庭青睞。

楊梅區與平鎮區分別以1,000及884件交易量排名第四及第五，這兩區是桃園重要的工業區，同時鄰近龍潭科學園區，就業人口穩定，而相對實惠的房價也讓購屋平均面積達32至35坪，居住空間相對較大。

陳金萍補充，觀察桃園市上榜的4行政區交易量共計5,113件，等於桃園市的千萬購屋交易1天至少15件，房市相當蓬勃。

十大交易熱區中，新北市有5個行政區入榜，其中淡水區1,603件位居第二名，因生活機能完整，交通有台北捷運淡水線加持，平均2字頭的單價優勢吸引不少雙北的購屋消費者，平均屋齡21年也是榜上屋齡最年輕的行政區。

汐止區也有624件交易，除了樟樹灣、汐科的就業人口，3字頭的房價對於內湖科技園區、南港軟體園區、南港經貿園區的上班族也具有磁吸效果，平均交易總價約705萬元。

至於新莊區、三重區、板橋區是新北市人口稠密地區，也是新北市房價較高的區域，總價千萬內的交易件數有585件以上，平均屋齡32年以上，平均總價763萬元至779萬元，其中板橋交易案例的平均單價每坪45萬最高、平均坪數18.9坪面積最小。

陳金萍指出，板橋、新莊、三重等地區生活機能完善交通便利，總價千萬內的產品以舊公寓或小套房為主，而舊公寓通常坐落在精華地段，房屋單價也較新大樓實惠，因而吸引消費者目光。

基隆市唯一入榜的是件數558件的安樂區，平均單價每坪16.3萬元也是榜上單價最低的行政區。陳金萍表示，安樂區總價千萬內的交易主要是基隆長庚醫院以及大武崙工業區附近的舊公寓，除了吸引本地自住客，也有部分通勤族透過高速公路或國道客運往返雙北地區。

北北基桃生活圈千萬購屋熱區。資料來源／永慶房產集團
北北基桃生活圈千萬購屋熱區。資料來源／永慶房產集團

房價 機場捷運

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