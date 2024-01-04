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碳有價元年上路　全家首間碳中和實驗店達陣

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全家便利商店響應政府2050淨零碳排政策，今宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和驗證，成為全台第一家「碳中和便利商店」。圖 / 全家提供
全家便利商店響應政府2050淨零碳排政策，今宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和驗證，成為全台第一家「碳中和便利商店」。圖 / 全家提供

2024碳有價時代來臨，全家便利商店響應政府2050淨零碳排政策，今日宣布台南平豐店完成溫室氣體盤查、碳中和驗證，成為全台第一家「碳中和便利商店」，後續將借鏡該店盤查流程，於今年底早於法規完成全國逾4200店溫室氣體盤查。

資誠《2023全球消費者洞察報告》指出，「永續」成為影響消費者購物決策的重要指標，而全家長期探索「便利永續你也＋1」的新解方，早於2019年與台北大學展開「負碳便利商店」實驗計畫，廣邀消費者從購物體驗「碳有價生活」、消費負碳專區商品即可獲碳權。

全家表示，去年11月起攜手全盈+PAY獨創的「碳資產帳戶」沙盒測試服務，號召300名「全家」集團員工參與台南平豐店碳中和計畫，凡購買店舖「友善食光」鮮食、指定碳足跡商品、借用循環杯、自備環保杯等綠色消費行為，即可於獲得由全盈支付提供的碳權至個人帳戶中，助攻台南平豐店達陣、成為全台第一家「碳中和便利商店」。

全家便利商店經營發展部長吳信賢表示，全家做為最貼近生活的消費通路，從「實體店碳中和實驗」、「消費者碳權教育」兩路並進、探索因應，

在實體店碳中和實驗部份，吳信賢指出，透過全國首家「碳中和便利商店」台南平豐店的認證過程，逐步瞭解碳盤查、碳權購買與抵銷等流程，進而擬定後續碳管理計畫及減碳方案，可視為「全家」響應淨零碳排的縮小型測試實驗；透過此次寶貴經驗，有助加速碳盤查流程，預計於今年底將早於法規，提早完成全國店鋪之溫室氣體盤查。

「消費者碳權教育」部分，為鼓勵消費者養成綠色購物習慣、進而體驗「碳有價生活」，全家也將店舖化身環境教育場域，2019年起與台北大學展開「負碳便利商店」實驗計畫，只要購買「負碳商品專區」商品即可獲得碳權、進而兌換「全家」購物金，堪稱台灣碳權交易應用雛形；「負碳便利商店」目前已拓點至三峽地區8店鋪，並有近2000名消費者建立會員碳帳戶，累積超過1.5噸碳資產。

全家便利商店 綠色消費 台北大學

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