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五大旅行社寒假檔期已賣破八成 估選後將加速進單

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

旅行社即將進入寒假、春節海外旅遊出團旺季，2024年春節天數較短，但寒假較長，加上出國旅遊人次持續攀升、首季團費對比2023年同期仍有二到三成漲幅，因此，業者普遍對營運展望樂觀，不過，今年寒假銷售較往年來的慢，目前平均銷售率八成，估大選後應還會有一波買氣。

旅行社迎向解封後的第二年，包括雄獅（2731）、山富（2743）、鳳凰（5706）、易飛網（2734）、旅天下（6961）目前寒假檔期的銷售率約達八、九成。雄獅表示，今年春節與寒假銷售皆較往年進單慢，主要受選舉影響，預估選後態勢明朗會加快銷售速度。2024年春節天數較短，相較2023年因長達10天，旅行團在假期分為兩波出團，2024年則僅能做一波操作，不過相較於2023年，2024年航班恢復已達9成，機位增加，加上團費上漲，預估2024年第1季和上半年皆仍可望挑戰歷史同期新高。

鳳凰也表示，今年春節期間出現不少史上高價，除了北海道五日遊突破10萬元，東北藏王樹冰五日遊也已來到8萬，都是過去不曾出現的價格。主要仍反映機票高漲、機位有限，加上旅遊元件上漲等因素。

易飛網表示，今年春節期間以韓國地區銷售最為亮眼，接續為日本、越南峴港及香港，與過去相比，因機票、車資、訂房、餐食等成本均調漲，團費漲幅平均約30%左右。

若以首季景氣來看，鳳凰總經理卞傑民認為，整體旅遊市場2024年第1季市況已回到2019年的九成，預估到2024年下半年可全面回到疫情前的榮景。即便2024年平均團費持續上漲，但目前短線旅遊接單已到第2季，長線旅遊包含歐洲、土耳其部分暑假已開團並開始接單，目前2024年上半年的接單量已達2023年同期的七成，成長可期。

山富旅遊表示，上半年的市況樂觀，不僅春節、寒假傳統旺季發酵，獎勵旅遊在2024年上半年也有不錯的表現，預計農曆年後將開始陸續出團，目前已接單到第2季，可望好過2023年表現。雄獅也說，企業旅遊大單持續暢旺，預估2024年2月底、3月初將陸續出團，不過，考量日本團費已高，不少企業轉赴東南亞，包括泰國、越南需求都很旺。

五福旅遊表示，國人及早規畫旅遊的趨勢明顯，暑假都已有客戶詢問及訂團，獎勵旅遊的訂單能見度也頗高。熱門商品包括日本北海道、黑部立山、以及四國小豆島行程，此外，韓國釜山蔚山、越南峴港，以及歐洲荷比法花季產品都賣得不錯，基隆港出發的日韓郵輪詢問度也非常高。

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