桃園區房貸金額首度突破千萬元 10年來漲6成

據聯徵中心統計顯示，2023年第3季桃園市桃園區平均授信額度1,004.7萬元，為統計以來首次突破千萬元，相較10年前，成長幅度達61.5%，也是目前全桃園市唯一房貸金額破千萬的行政區。

信義房屋在地專家分析，桃園區平均房價最高，因此房貸金額首先突破千萬；而若從桃園市各區的房貸金額變化來看，過去10年成長幅度均高，反映房價漲幅之外，也顯示購屋民眾、銀行端對房價支撐度有信心。

據資料，2023年第3季桃園區平均授信額度1,004.7萬元，較2013年同期成長61.5%；另如，蘆竹區平均授信額度963.4萬元，較2013年同期成長26.5%，中壢區平均授信額度則為869.2萬元，較2013年同期成長84.6%， 龜山、平鎮、八德區的平均授信額度成長幅度，則分別落在36%至75%不等。

信義房屋桃一區協理詹智偉指出，桃園有很多發展中的重劃區，如青埔、中路、小檜溪等，若以重劃區來看，目前單總價最高的區域非青埔莫屬，推斷這也是中壢區房貸金額漲幅超過8成的主因，但若以行政區來看，桃園區因房價落差較小，故成為全市首個房貸金額破千萬的行政區。

詹智偉分析，桃園各主要行政區過去10年房貸金額皆有明顯成長，除了是反映房價漲幅之外，也可從信心面的角度加以探討。因為一般來說，如果某一區域房價漲得太快、太多，銀行為避免風險，對於該區域的貸款條件經常會加以控管，也就是所謂的銀行估不到。

相反的，如果購屋民眾及銀行端都對一地的房市發展有信心，同時也有足夠的剛性需求，無論是房貸金額、貸款期數等相關條件，也才會跟得上房價的成長。 桃園市主要行政區過去10年房貸變化。資料來源／信義房屋

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