月薪多少才能買房？這幾縣市月付2萬貸款就能買大樓

基本工資自2024年元旦起調漲，由每月2萬6,400元，調整至2萬7,470元，漲幅約4％，不過北台灣不少購屋族房貸月付金額就超過2.7萬元。根據台灣房屋集團統計聯徵中心資料，2023年前三季六都大樓平均鑑估值，再搭配新青安優惠貸款，以最高核貸8成、一段式機動利率1.775%、40年期無使用寬限期來試算，包括台中、桃園及雙北，平均大樓總價千萬元起跳。

試算下來，桃園房貸族月繳房貸約2.7萬元，台中市月繳房貸約2.8萬元，新北市則需月繳3.8萬元，台北市大樓平均房價2千萬元以上，換算月繳房貸更高達7萬元，而高雄及台南住宅大樓平均總價千萬元有找，換算每月房貸約2.2~2.3萬元，相比其他四都，負擔最輕鬆。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受惠新青安房貸，助攻首購族在成屋市場更加積極布局，以六都大樓平均房價來看，如搭配新青安貸款最高核貸8成、最高可貸1,000萬元額度，以高雄、台南、台中、桃園大樓房價，千萬額度應可用好用滿。

不過以雙北高房價，即便有新青安助攻，千萬額度仍不夠用，超額部分仍須搭配其他利率較高的貸款方案，月繳負擔也更高，然而以六都大樓房價試算，平均月付房貸至少2.2萬元起跳，對月薪族來說壓力仍不小。

以平均月付房貸最輕鬆的台南市，月繳2.2萬元，購屋族把月薪三分之一拿來繳房貸，每月薪資至少要有6.6萬元才夠，高雄比台南高一點，月薪要近7萬元，台中、桃園換算月薪至少要8萬元，新北市月薪至少要11.4萬元，台北市月薪得達21萬元，才符合健康理財規劃。

張旭嵐表示，一般建議以每月薪資三分之一作為房貸支出，主要希望購屋族不要變成房奴，在兼顧生活品質的情況下，保留合理日常消費，旅遊娛樂，甚至還能其他投資理財規劃，也預留部分緊急準備金，因此房貸不得超過一半，不過以雙北地區來說，薪資門檻就提高很多，購屋族可能得仰賴雙薪或家人金援才有力負擔。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，雖南部購屋負擔相對北部輕鬆，不過近年南二都房價水漲船高，房貸及自備款負擔雙增，以高雄來說，如以新青安貸款、核貸8成條件來看，若想找市區新3房大樓及透天物件總價都破千萬元以上，月付房貸想控制2萬元以內較有難度，總價帶落在800~900萬元左右的中古大樓則較有機會，如為總價400~500萬元上下的中古公寓，月負擔應可壓至萬元左右，不過仍須視自備款成數及整體核貸條件有所差異。

李家妮提醒，新青安貸款利息補貼優惠期，預計至2026年7月31日止，並非補貼全部申貸年期，優惠期過後，利率將調回央行公告利率，負擔金額將可能調升，提醒購屋族仍需評估未來還款能力。 六都買房 新青安房貸/月薪試算。資料來源／台灣房屋

商品推薦