他衝買千萬宅發現慘了 新青安買房月薪得多少？

新青安優惠房貸讓許多年輕人心動，網路傳出有傳產作業員月薪3萬，也衝買1,200萬房子，結果一算每月還款，發現慘了，根本還不出來房貸。究竟在六都買房，薪水得有多少？

根據台灣房屋集團統計聯徵中心資料，2023年前三季六都大樓平均鑑估值，再搭配新青安優惠貸款，以最高核貸8成、一段式機動利率1.775%、40年期無使用寬限期來試算，桃園房貸族月繳房貸約2.7萬元，台中市月繳房貸約2.8萬元，新北市則需月繳3.8萬元，台北市大樓平均房價2千萬元以上，換算月繳房貸高達7萬元。

高雄及台南住宅大樓平均總價千萬元有找，換算每月房貸約2.2~2.3萬元，相比其他四都，負擔最輕鬆。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般建議以每月薪資三分之一作為房貸支出，以兼顧生活品質，保留合理日常消費，旅遊娛樂，甚至還能其他投資理財規劃，也預留部分緊急準備金，不要變成房奴。

以此計算，以平均月付房貸最輕鬆的台南市，月繳2.2萬元，購屋族把月薪三分之一拿來繳房貸，每月薪資至少要有6.6萬元才夠，高雄比台南高一點，月薪要近7萬元，台中、桃園換算月薪至少要8萬元，新北市月薪至少要11.4萬元，台北市月薪得達21萬元，才符合健康理財規劃。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，雖南部購屋負擔相對北部輕鬆，不過近年南二都房價水漲船高，房貸及自備款負擔雙增，以高雄來說，如以新青安貸款、核貸8成條件來看，若想找市區新3房大樓及透天物件總價都破千萬元以上，月付房貸想控制2萬元以內較有難度，總價帶落在800~900萬元左右的中古大樓則較有機會，如為總價400~500萬元上下的中古公寓，月負擔應可壓至萬元左右，不過仍須視自備款成數及整體核貸條件有所差異。

李家妮也提醒，新青安貸款利息補貼優惠期，預計至2026年7月31日止，並非補貼全部申貸年期，優惠期過後，利率將調回央行公告利率，負擔金額將可能調升，購屋族仍需評估未來還款能力。 六都買房，新青安房貸／月薪試算。資料來源／台灣房屋

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