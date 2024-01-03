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文創股三雄1月營運 有望受惠尾牙商演和演唱會大爆發

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
華研旗下動力火車唱跨年場實力讓人折服。記者沈昱嘉／攝影
華研旗下動力火車唱跨年場實力讓人折服。記者沈昱嘉／攝影

文創股三雄尾牙商演和演唱會1月大爆發。華研（8446）旗下動力火車尾牙接到手軟，達到50場，千萬唱酬將有分潤制度；必應（6625）跨年晚會近期落幕，以及五月天25週年巡演正持續進行中，將衝刺1月營收。

寬魚國際主辦的天王天后海內外演唱會陸續展開，除了今年1月13日將在澳門舉行楊丞琳演唱會之外，王心凌1月在中國大陸亦有演出，今年第1季有望再創佳績。

華研近期尾牙商演大爆發，動力火車近兩至三個月尾牙就接了50場商演，深受科技大廠歡迎，並傳出有千萬元唱酬，可望與華研進行分潤。

除了尾牙商演之外，華研旗下歌手林宥嘉今年1月1日結束台北場演出，接下來1月20日將前往中國大陸，接著4至8月都在海外演出，以大陸市場為主；華研旗下動力火車今年4月將演出高雄場，5月起也將至大陸演出。

主要營運演唱會製作和硬體的必應創造，今年除了持續深耕演唱會市場，1月起天團五月天25週年正巡演中，公司也將尋找各種合作的可能性。

首先會擴展主辦業務，自2023年9月參與主辦日本搖滾天團ONE OK ROCK亞洲巡迴台灣站演出即為試金石，期待2024年第二、三季後能確實落地執行主辦新業務；其次：必應創造也持續鎖定300到6,000人等各種量能的演出場地，積極洽談場館營運的可能性，讓未來主辦業務能全方位整合場地運用。

寬魚國際2023年前三季累計營收為5.12億元，稅後純益為6,293.5萬元，較去年同期稅後虧損1,955.6萬元，已轉虧為盈，今年起也將推出多場演出。

由寬魚國際主辦的天王天后海內外演唱會陸續展開，包括楊丞琳世界巡迴演唱會澳門站，將於1月13日在澳門銀河綜藝館舉行；王心凌1月6日將在大連、1月20日於合肥舉辦演唱會。

演唱會 2024 華研

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