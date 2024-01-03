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潤隆建設去年營收獲利可望雙創新高 今年股利擬股票、現金同步配發

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

潤隆建設（1808）去年前三季營收達244.67億元，較去年同期9.38億元大增約近25.1倍，毛利率衝上38.1%，營業利益達78.74億元，大幅優於去年同期虧損0.8億元，前三季稅後純益達63.57億元，較去年同期虧損0.62億元爆增，登上營建股獲利王寶座，每股純益賺逾一個股本、達14.1元。

法人表示，潤隆建設去年在總銷114.37億元「國家大院」、基隆「新橫濱－星野區」、總銷86.25億元「竹科潤隆」、總銷38.39億元高雄「樹禾苑」等四大案入帳下，去年營運、獲利可望雙雙改寫歷史新高。

法人預期，潤隆建設2023年營運繳出好成績，法人預期，今年股利有機會以股票股利、現金股利同步配發。

股利 營建股

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