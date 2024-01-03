華信航空ATR新機今抵松山機場 首創 ATR 添加永續航空燃油

華信航空在2024開年喜迎ATR72-600新機抵台。華信航空自購ATR新機國籍編號B-16861，在法國土魯斯ATR原廠完成交機後，2023年12月30日從法國出發，沿途飛航經過埃及、阿布達比、印度、曼谷，於今日下午16:10順利抵達台北松山機場，松山機場特別為這架嶄新ATR飛機舉行象徵好運的灑水儀式。

華信航空董事長高星潢表示，為響應節能減碳，B-16861新機從法國ATR交機中心飛渡返台過程中，特別使用添加30％生質燃油之永續航空燃料 (SAF)，為國內航線首創添加永續航空燃油的航空公司，以展現華信航空對全球永續發展之具體作為。

B-16861新機為國內首架ATR配備PW127XT-M升級新型發動機，其高效、節油及低排碳等優點，除節省至少3%的燃油消耗外，亦可減少二氧化碳排放量，華信航空為國內首次使用該型發動機的航空公司，顯現對環保減碳之重視。新機裝置全新設計空調系統(NAMS)，可提升空調系統效能，此外，在客艙空調循環系統方面，加裝高效率空氣微粒子(HEPA)過濾網，可強化客艙空氣品質及維護旅客健康。