星宇航空今日320億聯貸簽約 將自購七架A350

星宇航空（2646）七架自購A350廣體客機聯貸案於今（3）日舉行簽約典禮，由星宇航空董事長張國煒、台灣銀行董事長呂桔誠及土地銀行董事長謝娟娟代表簽約，超額認貸比率近134%，最終簽約金額為新台幣320億元。

本次聯貸案由臺灣銀行及土地銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，共同主辦銀行尚有華南銀行，參貸銀行包括第一銀行、合作金庫商業銀行、彰化銀行、台中銀行、玉山銀行、台新銀行、中國輸出入銀行、高雄銀行、安泰銀行及農業金庫，共十三家銀行。

星宇航空董事長張國煒表示，很榮幸此次大型聯貸案獲得各銀行的踴躍參與，去年為星宇航空實際營運元年，實質上也締造了許多里程碑，包括開闢北美航線、成立台中辦事處、加入國際航空運輸協會IATA等，期許未來能完成更多目標。未來星宇航空也將持續努力拓展航網，並精進各項軟硬體服務及營運品質，希望能帶給旅客更安全舒適的旅程。

星宇航空此次聯貸案購置的七架A350客機，包含三架A350-900及四架A350-1000，預計於今年第四季開始陸續交機。A350為空中巴士Airbus新世代中大型超長程廣體客機，機體70%以先進材料打造，其中包含54%碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金，大幅降低機體重量，使飛機效率大幅提升，比起同級傳統客機減少至少25%的燃油使用量及碳排放量。星宇航空目前已開闢北美洛杉磯及舊金山兩航點，計畫於今年8月插旗西雅圖，持續拓展北美市場。

星宇航空2023年營運表現大幅成長，前三季客運營收較前期增加1816%，貨運營收前三季較去年前期也增加了91%，目前飛航亞洲及北美共21個城市，隨著市場需求增加，將持續增班，並積極籌備開闢新航點，今年已規畫開航清邁、函館及西雅圖，甫獲航權的香港亦積極籌備中，此外，台中直飛國際航線將於3月31日開航。今年預計再交機四架A350-900及一架A330neo，將為營運增添更多彈性，且為國際旅人帶來更多來自台灣的精緻服務。

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